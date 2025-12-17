Ο Τραμπ... έβαλε την πινελιά του κάτω από τα πορτρέτα των προηγούμενων προέδρων: Ο διχαστικός Ομπάμα, ο κοιμισμένος Τζο και τα σκάνδαλα του Κλίντον
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ Μπαράκ Ομπάμα Τζο Μπάιντεν

Ο Τραμπ... έβαλε την πινελιά του κάτω από τα πορτρέτα των προηγούμενων προέδρων: Ο διχαστικός Ομπάμα, ο κοιμισμένος Τζο και τα σκάνδαλα του Κλίντον

Για τους ιδεολογικούς αντιπάλους του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τίποτα θετικό να πει

Ο Τραμπ... έβαλε την πινελιά του κάτω από τα πορτρέτα των προηγούμενων προέδρων: Ο διχαστικός Ομπάμα, ο κοιμισμένος Τζο και τα σκάνδαλα του Κλίντον
16 ΣΧΟΛΙΑ
Μια πλακέτα με σχόλια που δεν είναι πάντα κολακευτικά εμφανίστηκε κάτω από τα πορτρέτα των προέδρων στο περιστύλιο του Λευκού Οίκου, μια ιδέα που φαίνεται να έχει την «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ αν κρίνουμε από την επιλογή να εμφανίζεται ένα αυτόματο στυλό αντί για τον Τζο Μπάιντεν.

Για ιδεολογικούς αντιπάλους του Τραμπ η πλακέτα υπογραμμίζει τα προβλήματα στη θητεία τους και σχολιάζει βασικά μέτρα που έλαβαν.

Έτσι στο πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα γράφει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν «ένα από τα πιο διχαστικά πρόσωπα στην αμερικανική Ιστορία».

Προσθέτει ότι κατά την προεδρία του πέρασε ο «εντελώς αναποτελεσματικός νόμος για την Απρόσιτη Φροντίδα» παραλλάσσοντας τον τίτλο του νόμου που αφορά την «Προσιτή Φροντίδα» (Affordable Care, ενν. προσιτή οικονομικά).

Η οικονομία λίμναζε επί Ομπάμα, γράφει ακόμη, και υπογράφτηκε «η τρομερή συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν».

Όσο για τον Τζο Μπάιντεν, η πλακέτα λέει ότι «ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν ήταν μακράν ο χειρότερος πρόεδρος της αμερικανικής ιστορίας».

Κλείσιμο
Επαναλαμβάνει όλους τους ισχυρισμούς του Τραμπ κατά του προκατόχου του: «νόθες εκλογές, καταστροφές άνευ προηγουμένου, ο υψηλότερος πληθωρισμός που έχει καταγραφεί ποτέ, εκατομμύρια μετανάστες που εισρέουν στις ΗΠΑ».

Η περιγραφή κλείνει με την επισήμανση ότι «παρ’όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ θα επανεκλεγόταν σαρωτικά και ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Σχετικά ήπιες είναι οι αναφορές στον Μπιλ Κλίντον με ειδική μνεία για αποφάσεις του που κατήργησε ο Τραμπ όπως τη συμφωνία εμπορίου NAFTA.

Σημειώνει ακόμη ότι «παρά τα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν την προεδρία του, η τεχνολογική έκρηξη στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 είχε αποτέλεσμα μια έξοχη οικονομική ανάπτυξη». Από διακριτικότητα ίσως, δεν λέει ποια ήταν αυτά τα σκάνδαλα.

Για τον εαυτό του ο Τραμπ μόνο καλά λόγια έχει να πει: ο πρώτος που εξελέγη πρόεδρος χωρίς να έχει πριν δημόσιο αξίωμα και χωρίς να ήταν αξιωματικός, ιστορική πρώτη θητεία με φοροαπαλλαγές, τερματισμό επιβλαβών συμφωνιών ενώ έσωσε εκατομμύρια ζωές, με την επιχείρηση Wrap Speed για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Όπως θα προσέξατε, δεν υπάρχει αναφορά στους πολέμους που τέλειωσαν κατά τη θητεία του.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης