Ο Τραμπ υπέγραψε νέα αντιτρομοκρατική στρατηγική που επικεντρώνεται στις απειλές στο δυτικό ημισφαίριο
Ο διευθυντής αντιτρομοκρατίας του Λευκού Οίκου είπε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ υπέγραψε το έγγραφο καθοδηγούμενος από την αρχή ότι η Αμερική είναι η πατρίδα μας και πρέπει να προστατεύεται

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε μια νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται εν μέρει στην «εξουδετέρωση» των απειλών στο δυτικό ημισφαίριο και στην αποδυνάμωση των επιχειρήσεων των καρτέλ, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Σεμπάστιαν Γκόρκα.

Ο Γκόρκα, ο διευθυντής αντιτρομοκρατίας του Λευκού Οίκου, είπε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ υπέγραψε χθες το έγγραφο «καθοδηγούμενος από την αρχή ότι η Αμερική είναι η πατρίδα μας και πρέπει να προστατεύεται».

Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει δεκάδες σκάφη στο πλαίσιο αυτού που η Ουάσινγκτον αποκαλεί μια εκστρατεία κατά των ναρκωτικών, η οποία συνδέθηκε με την επιχείρηση που περιέλαβε την εκδίωξη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα φέτος.

«Προτεραιότητα στην εξουδετέρωση των τρομοκρατικών απειλών στο δυτικό ημισφαίριο»

«Η νέα μας αντιτρομοκρατική στρατηγική δίνει καταρχάς προτεραιότητα στην εξουδετέρωση των τρομοκρατικών απειλών στο (δυτικό) ημισφαίριο μέσω της αποδυνάμωσης των επιχειρήσεων των καρτέλ εωσότου αυτές οι ομάδες δεν θα είναι σε θέση πλέον να φέρνουν τα ναρκωτικά τους, τα μέλη τους και τα θύματά τους από την παράνομη διακίνηση στις ΗΠΑ», εξήγησε ο Γκόρκα.

Εντός των ΗΠΑ, ο Γκόρκα είπε πως η στρατηγική θα επικεντρωθεί επίσης στην αναγνώριση και εξουδετέρωση αυτών που αποκάλεσε «βίαιων, κοσμικών πολιτικών ομάδων, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ του φύλου ή αναρχική, όπως οι Antifa».

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα συνταγματικά εργαλεία προκειμένου να τους χαρτογραφήσουμε στο εσωτερικό της χώρας, να ταυτοποιήσουμε τα μέλη τους, να αντιστοιχίσουμε τους δεσμούς τους με διεθνείς οργανώσεις όπως η Antifa και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία επιβολής του νόμου για να τις πλήξουμε επιχειρησιακά προτού να είναι σε θέση να σακατέψουν ή να σκοτώσουν τους αθώους», υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο Γκόρκα ανέφερε επίσης πως αξιωματούχοι των αμερικανικών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών θα συναντηθούν με διεθνείς εταίρους την Παρασκευή για να θέσουν το ερώτημα πώς σύμμαχοι μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες να πολεμήσουν τις τρομοκρατικές απειλές, ειδικά από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.


Συντονισμένη προσπάθεια εναντίον αριστερών οργανώσεων

Μετά τη δολοφονία τον Σεπτέμβριο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμβουλοι του Λευκού Οίκου ζήτησαν να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια εναντίον αριστερών οργανώσεων τις οποίες κατηγορούν για προώθηση της βίας.

Ο Γκόρκα είπε πως η στρατηγική θα επικεντρωθεί επίσης σε οργανώσεις της δεξιάς που υποκινούν τη βία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική θα έχει στόχο τη διατήρηση της πίεσης στο διεθνές τζιχαντικό κίνημα, όπως το αποκάλεσε, μεταξύ άλλων «τη στοχοθέτηση και καταστροφή οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα».

