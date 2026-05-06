Τουλάχιστον πέντε νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ

Τουλάχιστον πέντε νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη Γάζα

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει

Τουλάχιστον πέντε νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη Γάζα
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα

Ειδικότερα, τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός δύο ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας, όπως ανέφεραν υγειονομικοί στο AFP. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ. Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει. Τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στο ίδιο διάστημα.

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης