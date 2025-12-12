Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Ο Κέβιν Γουορς και o Κέβιν Χάσετ πιθανότεροι υποψήφιοι για να διαδεχτούν τον Πάουελ στη Fed
Ο Κέβιν Γουορς και o Κέβιν Χάσετ πιθανότεροι υποψήφιοι για να διαδεχτούν τον Πάουελ στη Fed
Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια στο 1%
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι τείνει προς τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς ή τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ για να αναλάβουν τα ηνία της ομοσπονδιακής τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ.
Η Wall Street Journal, επικαλούμενη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα πρέπει να συνεννοείται μαζί του για το ύψος των επιτοκίων.
Ο Γουόρς «πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», σημείωσε.
Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο» και όταν ρωτήθηκε πού θα ήθελε να κυμαίνεται σε έναν χρόνο από τώρα, απάντησε : «στο 1%, ίσως και χαμηλότερα από αυτό».
Η Wall Street Journal, επικαλούμενη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα πρέπει να συνεννοείται μαζί του για το ύψος των επιτοκίων.
Ο Γουόρς «πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», σημείωσε.
Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο» και όταν ρωτήθηκε πού θα ήθελε να κυμαίνεται σε έναν χρόνο από τώρα, απάντησε : «στο 1%, ίσως και χαμηλότερα από αυτό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα