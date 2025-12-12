Ο Κέβιν Γουορς και o Κέβιν Χάσετ πιθανότεροι υποψήφιοι για να διαδεχτούν τον Πάουελ στη Fed
Ο Κέβιν Γουορς και o Κέβιν Χάσετ πιθανότεροι υποψήφιοι για να διαδεχτούν τον Πάουελ στη Fed

Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια στο 1%

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι τείνει προς τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς ή τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ για να αναλάβουν τα ηνία της ομοσπονδιακής τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα πρέπει να συνεννοείται μαζί του για το ύψος των επιτοκίων.

Ο Γουόρς «πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», σημείωσε.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο» και όταν ρωτήθηκε πού θα ήθελε να κυμαίνεται σε έναν χρόνο από τώρα, απάντησε : «στο 1%, ίσως και χαμηλότερα από αυτό».
