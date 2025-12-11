«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ρόμαν από την Ουκρανία λύγισε διερμηνέα και κοινό στο Στρασβούργο

Τον Ρόμαν ανέλαβε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Δρέσδης στη Γερμανία με τον νοσηλευτή Τζόναθαν Βίνκε να περιγράφει την πολυπλοκότητα της ευαίσθητης επιχείρησης: «Ο Ρόμαν βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Είχε υποστεί τόσο σοβαρά εγκαύματα που έπρεπε να του χορηγηθούν ηρεμιστικά και να τεθεί σε τεχνητή αναπνοή για να ολοκληρώσει το ταξίδι από τη Βίνιτσα στο Λβιβ και, στη συνέχεια, να περάσει τα σύνορα προς το Ρζέσοφ της Πολωνίας. Τα σύνορα έκλεισαν ακριβώς όταν θέλαμε να τα περάσουμε, χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτό έκανε το ταξίδι μας περίπου 2 ώρες μακρύτερο από το αναμενόμενο, σε πιο δύσκολες οδικές συνθήκες. Το ασθενοφόρο έπρεπε να οδηγεί αργά και προσεκτικά για να μην προκαλέσει δυσφορία στον Ρόμαν. Ωστόσο, χάρη στον λεπτομερή σχεδιασμό και την εξαιρετική ομάδα, ο Ρόμαν παραδόθηκε με ασφάλεια στο αεροπλάνο».«Όταν ξύπνησα, φώναξα και ήρθε μια νοσοκόμα, αλλά μιλούσε μόνο γερμανικά και δεν μπορούσα να την καταλάβω», θυμάται ο Ρόμαν. «Στην αρχή, δεν ήξερα πού βρισκόμουν – νόμιζα ότι ήμουν ακόμα στην Ουκρανία. Τότε είδα ότι ήμουν τυλιγμένος με επιδέσμους και θυμήθηκα όλο το συμβάν και κατάλαβα ότι ήμουν στο εξωτερικό. Χάρηκα πολύ όταν έφτασε ο πατέρας μου».Η ιστορία του Ρόμαν έχει γίνει και ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Romchyk», βασισμένη στο όνειρό του να γίνει χορευτής.Για μεγάλο μέρος της νοσηλείας του ο μικρός Ουκρανός έπρεπε να φοράει μια ειδική μάσκα και συμπιεστικούς επιδέσμους για τις ουλές.Παρά τους φόβους των γιατρών ότι υπήρχε πιθανότητα ο Ρόμαν να μην ξαναπερπατήσει ποτέ, ο ίδιος αντιστάθηκε και τα κατάφερε με βοήθεια τον χορό και το ακορντεόν. Ο πατέρας του λέει ότι ο χορός βοήθησε τον Ρόμαν να βελτιώσει την ισορροπία και τη μυϊκή του δύναμη, ενώ η πολύπλοκη τεχνική για τις μελωδίες στο ακορντεόν βελτίωσε την ευελιξία των χεριών του που είχαν υποστεί ουλές.Στα τέλη του 2024, ο Ρόμαν μπόρεσε να βγάλει τη μάσκα του ενώ πλέον έχει επιστρέψει με τον πατέρα του στην Ουκρανία κερδίζοντας κέρδισε ακόμη και το πρώτο βραβείο σε έναν διεθνή διαγωνισμό για ακορντεονίστες.