Μάχες σώμα με σώμα για τον έλεγχο του Ποκρόβσκ: Το βίντεο της Ουκρανίας με την απώθηση των ρωσικών δυνάμεων

Απάντηση στον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι ελέγχει πλήρως το Ποκρόβσκ δίνει η Ουκρανία με τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει ότι οι δυνάμεις της απωθούν τις εχθρικές.Η Μόσχα έχει ισχυριστεί ότι ελέγχει πλήρως το Ποκρόβσκ, αλλά το Κίεβο, από την πλευρά του, λέει ότι εξακολουθεί να κρατά το βόρειο τμήμα.Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε μάλιστα ότι απώθησε μηχανοκίνητη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της πόλης, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.Ανέφερε δε ότι ρωσικές δυνάμεις με τεθωρακισμένα, οχήματα και μοτοσικλέτες επιχείρησαν να διασπάσουν το μέτωπο που κρατούσαν οι ουκρανικές δυνάμεις από τον νότο προς τον βορρά.Δείτε το βίντεο:Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης σε ανάρτησή του στο Facebook γράφει ότι «οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες» και ότι οι φάλαγγες επιχείρησαν να διεισδύσουν στο βόρειο τμήμα της πόλης.Σε περίπτωση κατάληψης του Ποκρόβσκ από τη Ρωσία θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη της Μόσχας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.