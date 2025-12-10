Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ είχαν 40λεπτη συνομιλία με τον Τραμπ για την Ουκρανία
Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να του εκφράσουν τη στήριξή τους σε μια περίοδο που του ασκείται πίεση από την Ουάσινγκτον
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια πρόοδος.
Το τηλεφώνημα κράτησε 40 λεπτά. Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Ελιζέ.
Η γαλλική προεδρία δεν έχει ανακοινώσει προς το παρόν το περιεχόμενο των συνομιλιών αυτών.
Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να του εκφράσουν τη στήριξή τους σε μια περίοδο που του ασκείται πίεση από την Ουάσινγκτον ώστε να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.
Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο Πέμπτη μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και προτίθενται να της παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Στη σύνοδο, στις 17:45, θα συμμετάσχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού έγινε γνωστό ότι η προγραμματισμένη συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη το απόγευμα της Πέμπτης στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» αναβάλλεται.
