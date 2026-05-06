Γιατί η JPMorgan ανεβάζει την τιμή στόχο στον ΟΤΕ αλλά δεν αλλάζει σύσταση
Η JPMorgan προχωρά σε μικρή αναβάθμιση της τιμής στόχου για τον ΟΤΕ στα €19,90 από €18,90, αλλά διατηρεί ουδέτερη σύσταση, καθώς η επενδυτική εικόνα παραμένει ισορροπημένη ανάμεσα στην ανθεκτική λειτουργική επίδοση και στους κινδύνους από τον ανταγωνισμό στις οπτικές ίνες. Με τιμή αναφοράς τα €18,16, η νέα τιμή στόχος δείχνει περιορισμένο περιθώριο ανόδου, κάτι που εξηγεί γιατί ο οίκος δεν περνά σε πιο επιθετική στάση.

Η έκθεση εστιάζει στην προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, όπου η εικόνα αναμένεται μικτή. Η JPMorgan εκτιμά ότι τα έσοδα ομίλου θα διαμορφωθούν στα €814 εκατ., μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της σταδιακής απόσυρσης εσόδων διεθνούς χονδρικής χαμηλού περιθωρίου. Η επίδραση αυτή αλλοιώνει τη συνολική εικόνα των εσόδων, χωρίς να αναιρεί τη βελτίωση στις βασικές γραμμές της ελληνικής αγοράς.

Παρά τους κινδύνους, η JPMorgan αναγνωρίζει ότι ο ΟΤΕ παραμένει ελκυστικά αποτιμημένος. Για το 2026, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 11 φορές, απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών 9% και συνολική απόδοση προς τους μετόχους 8%. Το πρόγραμμα επιστροφών προς τους μετόχους εκτιμάται στα €532 εκατ., από τα οποία €355 εκατ. αφορούν μερίσματα και €177 εκατ. αγορές ιδίων μετοχών. Η εικόνα αυτή στηρίζει τη μετοχή, αλλά δεν αρκεί για αλλαγή σύστασης, καθώς ο οίκος θεωρεί ότι υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

