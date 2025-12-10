Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ζελένσκι: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τους Αμερικανούς για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητηθούν η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και τα σχέδια για την οικονομική της ανάπτυξη, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία θα πραγματοποιήσουν σήμερα συνομιλίες για το προσχέδιο ειρηνικής συμφωνίας που αποσκοπεί στην επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X: «Ολοκληρώνουμε την επεξεργασία των 20 σημείων ενός θεμελιώδους εγγράφου που θα μπορούσε να καθορίσει τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου, και αναμένουμε να παραδώσουμε αυτό το έγγραφο στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, μετά τη συνεργασία μας με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ και τους εταίρους στην Ευρώπη».
Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητηθούν η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και τα σχέδια για την οικονομική της ανάπτυξη.
«Δουλεύουμε πολύ παραγωγικά για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας», τόνισε.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμα πως έπειτα από μια αναφορά που έλαβε από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, ότι η Κίνα λαμβάνει μέτρα για να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία.
«... σημειώνουμε ότι η Κίνα λαμβάνει μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα», έγραψε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι και «οι υπηρεσίες πληροφοριών των εταίρων έχουν παρόμοιες πληροφορίες».
Ο Λευκός Οίκος ασκεί σημαντική πίεση στο Κίεβο να αποδεχτεί οδυνηρές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εδαφών σε αντάλλαγμα για αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι έχει διορία μέχρι τα Χριστούγεννα για να αποδεχτεί την ειρηνευτική συμφωνία. Το τελεσίγραφο δόθηκε από τους απεσταλμένους της Ουάσιγκτον για την ειρήνη, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα.
Αύριο η συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων»
Μια νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του Κιέβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, για να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.
«Η συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων αύριο, υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επιτρέψει να προχωρήσουμε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών», δήλωσε η εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν.
Το Ελιζέ διευκρίνισε στη συνέχεια πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα με βιντεοδιάσκεψη.
Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατράνωσαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο την αλληλεγγύη τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Αυτοί εργάστηκαν επίσης σε μία αντιπρόταση σε αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Ρωσία και το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να μετριάσουν.
We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που θέλει να εξασφαλίσει την ειρήνη με κάθε κόστος, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Ουκρανό ομόλογό του, που «δεν έχει ακόμη διαβάσει» το αμερικανικό σχέδιο, όπως υποστήριξε.
