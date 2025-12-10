Ζελένσκι: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τους Αμερικανούς για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων

Κλείσιμο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας,, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία θα πραγματοποιήσουν σήμερα συνομιλίες για το προσχέδιο ειρηνικής συμφωνίας που αποσκοπεί στην επίλυση του πολέμου με τηΟ Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X: «Ολοκληρώνουμε την επεξεργασία των 20 σημείων ενός θεμελιώδους εγγράφου που θα μπορούσε να καθορίσει τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου, και αναμένουμε να παραδώσουμε αυτό το έγγραφο στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, μετά τη συνεργασία μας με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ και τους εταίρους στην Ευρώπη».Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητηθούν η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και τα σχέδια για την οικονομική της ανάπτυξη.«Δουλεύουμε πολύ παραγωγικά για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας», τόνισε.Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμα πως έπειτα από μια αναφορά που έλαβε από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, ότι ηλαμβάνει μέτρα για να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία.«... σημειώνουμε ότι η Κίνα λαμβάνει μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα», έγραψε οστην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι και «οι υπηρεσίες πληροφοριών των εταίρων έχουν παρόμοιες πληροφορίες».Ο Λευκός Οίκος ασκεί σημαντική πίεση στο Κίεβο να αποδεχτεί οδυνηρές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εδαφών σε αντάλλαγμα για αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι έχει διορία μέχρι τα Χριστούγεννα για να αποδεχτεί την ειρηνευτική συμφωνία. Το τελεσίγραφο δόθηκε από τους απεσταλμένους της Ουάσιγκτον για την ειρήνη,καικατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα.Μια νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του Κιέβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, για να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.«Η συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων αύριο, υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επιτρέψει να προχωρήσουμε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών», δήλωσε η εκπρόσωποςΤοδιευκρίνισε στη συνέχεια πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα με βιντεοδιάσκεψη.Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατράνωσαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο την αλληλεγγύη τους με τονΑυτοί εργάστηκαν επίσης σε μία αντιπρόταση σε αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Ρωσία και το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να μετριάσουν.