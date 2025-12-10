Λαβρόφ: Η Ρωσία έχει ήδη προετοιμάσει την απάντησή της αν αναπτυχθούν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία
Λαβρόφ: Η Ρωσία έχει ήδη προετοιμάσει την απάντησή της αν αναπτυχθούν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία
Δεν επιθυμούμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά θα απαντήσουμε σε εχθρικές κινήσεις, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος ΥΠΕΞ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί κλιμάκωση με την Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε πως θα απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα.
Κατά τη διάρκεια της «ώρας της κυβέρνησης» στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει αν υπάρξουν εχθρικές κινήσεις από πλευράς των Ευρωπαίων. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ειδικά στην πιθανότητα ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά και στα σχέδια απαλλοτρίωσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
«Όπως έχει τονίσει ο Πρόεδρος [Βλαντίμιρ Πούτιν], δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάμε σε πόλεμο με την Ευρώπη. Δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις. Αλλά θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και της απαλλοτρίωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Είμαστε ήδη προετοιμασμένοι για αυτή την αντίδραση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.
Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι το Λονδίνο, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα περισσότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ακολουθούν μια «καταστροφική θέση» στο ουκρανικό ζήτημα, «παρά την ανάγκη να αναγνωριστεί η πραγματικότητα». «Έχοντας επενδύσει όλο το πολιτικό τους κεφάλαιο, όποιο και αν είναι αυτό, σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία που χρησιμοποιεί τα χέρια και τα σώματα των Ουκρανών πολιτών, συνεχίζουν, στην πολιτική τους τύφλωση, να εξαπατούν τον εαυτό τους, πιστεύοντας ότι μπορούν να νικήσουν τη χώρα μας με κάποιον τρόπο».
'We Are Ready To Respond' - 🇷🇺 FM Lavrov Reiterates Putin's Stance— RT_India (@RT_India_news) December 10, 2025
Russia does not seek to attack Europe, but is ready to respond in case of EU aggression towards it, he states - a line twisted by Western media in December to hype the "Russian threat" among its audience. pic.twitter.com/8oXrx3ycPD
