Προετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση κλοπής ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, προειδοποιεί η Ζαχάροβα
Οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σε σχέση με τα κρατικά μας αποθέματα και περιουσιακά στοιχεία δεν θα μείνει χωρίς την πιο αυστηρή απάντηση, τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ
Η Ρωσία προετοιμάζει αντίμετρα σε περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει να προχωρήσει στην οριστική κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, προειδοποίησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.
«Φυσικά, οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σε σχέση με τα κρατικά μας αποθέματα και περιουσιακά στοιχεία δεν θα μείνει χωρίς την πιο αυστηρή απάντηση. Μια τέτοια αντίδραση θα υπάρξει τόσο από τη δική μας πλευρά, όσο και, φυσικά, η διεθνής κοινότητα δεν θα παραμείνει αδρανής» δήλωσε η Ζαχάροβα. «Η προετοιμασία του πακέτου αντίμετρων σε περίπτωση αυτής της κλοπής και κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη».
Σύμφωνα με την ίδια, στην ΕΕ χρησιμοποιούνται σχεδόν όλα τα μέσα, από απροκάλυπτες απειλές και εκβιασμούς μέχρι ψεύδη. «Αυτή είναι η περίπτωση όπου η κατανόηση της αποτυχίας μιας αρχικά λανθασμένης στρατηγικής, την οποία το ρωσοφοβικό μπλοκ επιβάλει σε ολόκληρη την ΕΕ, φτάνει τα όρια της πολιτικής παράνοιας. Η επιθυμία να προκληθεί ζημιά στη Ρωσία επισκιάζει τα πάντα», σημείωσε η Ζαχάροβα. «Κανείς στην ΕΕ δεν κρύβει ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για αυτές τις ενέργειες (κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων). Πρόκειται για κλοπή, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με άλλο τρόπο».
