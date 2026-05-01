Επεισόδια έξω από νοσοκομείο της Αυστραλίας που κρατείται 47χρονος για τη δολοφονία 5χρονης: Έκαψαν περιπολικά και ασθενοφόρα, δείτε βίντεο

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο απάντησε ρίχνοντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών και βάζοντας φωτιές. Αρκετοί αστυνομικοί και υγειονομικοί τραυματίστηκαν, αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά υπέστησαν ζημιές, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος συνελήφθη όταν προσπάθησε να πυρπολήσει αστυνομικό όχημα.«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για τη βία εναντίον των μελών των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων τα οποία απλώς κάνουν τη δουλειά τους», τόνισε ο Ντόουλ. «Ζητώ να επικρατήσει σήμερα ηρεμία στην κοινότητα (…) και θα ήθελα να πιστέψω ότι όσα είδαμε χθες το βράδυ ήταν μια παρέκκλιση», πρόσθεσε.Ο Λούις μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν, πρωτεύουσα της Βόρειας Περιφέρειας, νωρίς σήμερα το πρωί για λόγους ασφαλείας, σημείωσε ο Ντόουλ, προσθέτοντας ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι κατανοεί «την οργή και την αγανάκτηση των ανθρώπων» και κάλεσε την κοινότητα να ενωθεί.