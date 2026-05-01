Μυστήριο με το Όσκαρ του σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάκιν: Χάθηκε μετά από έλεγχο στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτηςκατήγγειλε ότι το αγαλματίδιο που κέρδισε για το ντοκιμαντέρ "Mr Nobody Against Putin" χάθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από τη, έπειτα από παρέμβαση των Αρχών στο αεροδρόμιοΣύμφωνα με τον ίδιο, το αγαλματίδιο βρισκόταν στηνκατά την αναχώρηση για τη Γερμανία την Τετάρτη, ωστόσο αναγκάστηκε να το παραδώσει μετά από τον έλεγχο για να τοποθετηθεί στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, καθώς οι Αρχές υποστήριξαν ότι το βραβείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθείΩστόσο, όταν έφτασε στον προορισμό του, διαπίστωσε ότι το Όσκαρ είχεΗ αεροπορική εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε ότι βοήθησε στη συσκευασία του βραβείου σε ένα κουτί, καθώς ο Ταλάκιν δεν είχε παραδοτέα αποσκευή, και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει εκτεταμένη εσωτερική έρευνα. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Λυπούμαστε βαθιά για την κατάσταση. Η ομάδα μας χειρίζεται το ζήτημα με τη μέγιστη προσοχή και προτεραιότητα, πραγματοποιώντας πλήρη έλεγχο ώστε το Όσκαρ να εντοπιστεί και να επιστραφεί το συντομότερο δυνατό».Ο Ταλάκιν συνηθίζει να μεταφέρει το βραβείο σε εκδηλώσεις και προβολές. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε το Όσκαρ σε φοιτητές κατά τη διάρκεια συζήτησης μετά από προβολή της ταινίας.Το αγαλματίδιο των Όσκαρ έχει ύψος περίπου 34 εκατοστά και βάρος σχεδόν 4 κιλά, ενώ το κόστος κατασκευής του εκτιμάται μεταξύΤο "Mr Nobody Against Putin" καταγράφει την ενίσχυση της πολεμικής προπαγάνδας σε ρωσικό σχολείο, όπου εργαζόταν ο Ταλάκιν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.Ο σκηνοθέτης έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας και ζει πλέον στην Ευρώπη. Το ντοκιμαντέρ έχει απαγορευτεί από τις ρωσικές αρχές σε πλατφόρμες streaming, με την αιτιολογία ότι προωθεί «εξτρεμισμό και τρομοκρατία».