Στη Γροιλανδία παραμένει στραμμένο το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ: Για αυξημένη στήριξη δεσμεύτηκε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ
«Θέλουμε να στηρίξουμε ένα ισχυρό, ασφαλές και με ευημερία μέλλον για τους ανθρώπους που αποκαλούν την Αρκτική σπίτι τους» είπε ο νέος πρέσβης στη Δανία
Για την παροχή αυξημένης στήριξης στη Γροιλανδία δεσμεύτηκε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Δανία, ενόψει της πρώτης επίσκεψής του στο νησί και στον απόηχο του ενδιαφέροντος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση του ημιαυτόνομου εδάφους.
Οι σχέσεις των άλλοτε μακροχρόνιων συμμάχων Δανίας και ΗΠΑ έχουν επιβαρυνθεί από τότε που ο Τραμπ ανέφερε εκ νέου την ιδέα να αποσπάσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.
«Έχουμε πετύχει πολλά όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Θέλουμε να στηρίξουμε ένα ισχυρό, ασφαλές και με ευημερία μέλλον για τους ανθρώπους που αποκαλούν την Αρκτική σπίτι τους», δήλωσε ο νέος πρέσβης και συνιδρυτής του PayPal Κένεθ Χάουερ, σε δημοσιογράφους στο Νουούκ, όπου συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Sermitsiaq.
Η Μότσφελντ ανέφερε ότι οι αμερικανικές τοποθετήσεις για τη Γροιλανδία δημιούργησαν ανασφάλεια στους κατοίκους. Γι’ αυτό και ζήτησε να υπάρξει ευθύς και ανοιχτός διάλογος με την Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται εδώ και 80 χρόνια βάσει κοινών συμφερόντων. «Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ώστε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία», πρόσθεσε.
Ο Χαουέρι θα παραστεί στις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής και της Μόνιμης Επιτροπής, που γίνονται εκ περιοτροπής στη Γροιλανδία και στις ΗΠΑ και αποτελούν φόρουμ για πολιτική και στρατιωτική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας εκεί.
Αξιωματούχοι από τη Γροιλανδία και τη Δανία συμμετέχουν στις ετήσιες συνεδριάσεις, οι οποίες, όπως είπε η Μότσφελντ σε ανακοίνωσή της, αποσκοπούν στην προώθηση άμεσου διαλόγου και συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ζητήματα πολιτικής και στρατιωτικής σημασίας.
Οι ΗΠΑ πάντως επισημαίνουν ότι η Γροιλανδία, που είναι υπό δανέζικη κυριαρχία, έχει ζωτική σημασία για την αμερικανική ασφάλεια και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς η συντομότερη διαδρομή από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική διέρχεται από το νησί. «Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός αποτελούν τη βάση κάθε συνεργασίας, και δεν είναι μυστικό ότι το περασμένο έτος ήταν δύσκολο», είπε η Μότσφελντ.
Το δανέζικο υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει ποιοι εκπρόσωποι από την Κοπεγχάγη θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.
Τόσο η δανέζικη όσο και η γροιλανδική κυβέρνηση έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την παραχώρηση του πλούσιου σε πόρους νησιού στις ΗΠΑ, αν και η Δανία έχει την ευθύνη για τις στρατιωτικές δυνατότητες του εδάφους.
«Το περασμένο έτος ήταν δύσκολο»
Οι ΗΠΑ πάντως επισημαίνουν ότι η Γροιλανδία, που είναι υπό δανέζικη κυριαρχία, έχει ζωτική σημασία για την αμερικανική ασφάλεια και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς η συντομότερη διαδρομή από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική διέρχεται από το νησί. «Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός αποτελούν τη βάση κάθε συνεργασίας, και δεν είναι μυστικό ότι το περασμένο έτος ήταν δύσκολο», είπε η Μότσφελντ.
