Άγρια δολοφονία 14χρονης από ανήλικους στη Φλόριντα: Την πυροβόλησαν σε δάσος και έκαψαν τη σορό της επειδή τσακώθηκαν διαδικτυακά

Ο 14χρονος Κιμάρι Μπλέβινς που συνελήφθη για τη δολοφονία της 14χρονης Ντανίκα

Οι δύο συλληφθέντες είχαν «συγκρούσεις» με τις αρχές στο παρελθόν ενώ δεν αποκλείεται να απαγγελθούν κατηγορίες και σε βάρος των γονιών τους για τη δολοφονία της Ντανίκα.Στόχος της τοπικής αστυνομίας είναι οι δύο ανήλικοι να δικαστούν ως ενήλικες: «Ελπίζουμε να πάνε σε φυλακή για ενήλικες, που είναι το μέρος όπου πρέπει να πάνε. Αν διαπράξεις έγκλημα ενηλίκου, πρέπει να εκτίσεις την ποινή ενός ενήλικα»