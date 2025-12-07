Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του δεξιού VMRO-DPMNE στη Βόρεια Μακεδονία
Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του δεξιού VMRO-DPMNE στη Βόρεια Μακεδονία

Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και εξελέγη ομόφωνα από τους 800 συνέδρους για την Τρίτη θητεία του

Αρχηγός του VMRO-DPMNE επανεξελέγη ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι στο συνέδριο του κόμματος, που διεξήχθη στην πόλη Καβαντάρτσι, και έτσι ξεκίνησε την τρίτη θητεία του ως επικεφαλής του δεξιού κόμματος, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Μίτσκοσκι ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία του VMRO-DPMNE και εξελέγη ομοφώνως από τους περίπου 800 συνέδρους του κόμματος.

Σε ομιλία του στο συνέδριο, ο Μίτσκοσκι στάθηκε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του, η οποία παραμένει σε τέλμα, λόγω των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ενώ κατηγόρησε την ΕΕ ότι αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.

«Μας περιμένουν σοβαρές προκλήσεις. Έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα με τη Βουλγαρία, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνομιλητής από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη λύση, αλλά για κάθε συμφωνία θέλω να ξέρω, σε αντίθεση με τους προκατόχους μου στην κυβέρνηση, τι κερδίζει η Μακεδονία και οι πολίτες της από όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ανέτοιμη να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, κυρίως λόγω των εσωτερικών της προβλημάτων» ανέφερε ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, από τον Ιούνιο του 2024.

Εξελέγη πρώτη φορά πρόεδρος του VMRO-DPMNE τον Δεκέμβριο του 2017, διαδεχόμενος τον πολιτικό του μέντορα Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος σχεδόν ένα χρόνο αργότερα διέφυγε στην Ουγγαρία, όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον πολιτικό του σύμμαχο Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών που του είχε επιβληθεί για υπόθεση διαφθοράς, όταν ήταν πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας (2006-2016).

Τα τελευταία χρόνια, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει αποστασιοποιηθεί από τον Γκρούεφσκι.
