Τα ανακόντα ήταν οι ίδιοι γίγαντες και πριν 12 εκατ. χρόνια, νέα μελέτη προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες
Το εύρημα θεωρείται απρόσμενο, καθώς πολλά ζώα της περιόδου του Μεσομειόκαινου ήταν σημαντικά μεγαλύτερα από τα σύγχρονα είδη
Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ανακόντα —τα τεράστια φίδια της τροπικής Νότιας Αμερικής— είχαν ήδη εντυπωσιακό μέγεθος πριν από εκατομμύρια χρόνια, φτάνοντας τα 4 έως 5 μέτρα σε μήκος, δηλαδή όσο και οι σύγχρονοι απόγονοί τους.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, οι οποίοι εξέτασαν 183 απολιθώματα ηλικίας 12,4 εκατομμυρίων ετών, που είχαν εντοπιστεί στη Βενεζουέλα. Η ομάδα ανέλυσε επίσης δεδομένα από άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα αρχαία ανακόντα είχαν ήδη εξελιχθεί σε μέγεθος σχεδόν από την πρώτη εμφάνισή τους.
Το εύρημα θεωρείται απρόσμενο, καθώς πολλά ζώα της περιόδου του Μεσομειόκαινου ήταν σημαντικά μεγαλύτερα από τα σύγχρονα είδη, λόγω θερμότερου κλίματος, εκτεταμένων υγροτόπων και αφθονίας τροφής.
«Διαπιστώσαμε ότι τα ανακόντα ανέπτυξαν μεγάλο μέγεθος σώματος λίγο μετά την εμφάνισή τους πριν από 12,4 εκατομμύρια χρόνια και ότι αυτό δεν έχει αλλάξει έκτοτε», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Αντρές Αλφόνσο-Ρόχας. «Περιμέναμε να βρούμε απολιθώματα που θα έδειχναν φίδια μήκους 7 ή 8 μέτρων, ειδικά σε μια εποχή με υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεγαλύτερα ανακόντα εκείνης της περιόδου».
Η μελέτη δείχνει ότι, παρά την παγκόσμια κλιματική αλλαγή του παρελθόντος και τις μεταβολές στα οικοσυστήματα, τα ανακόντα διατήρησαν σταθερά το τεράστιο μέγεθός τους για εκατομμύρια χρόνια — ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτών των φιδιών που εξακολουθεί να συναρπάζει τους επιστήμονες και σήμερα.
