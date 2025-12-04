Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο

Πέντε μήνες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ ξεκίνησαν τακτικές ασκήσεις στον Κόλπο - Ανακοίνωσαν και την ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας