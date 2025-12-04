Πάνω από τους μισούς δικαιούχους του βασικού επιδόματος στη Γερμανία δεν αναζητούν εργασία

Οι περισσότεροι από μισούς δικαιούχους βασικής στήριξης εισοδήματος στη Γερμανία δεν αναζητούν εργασία,, αποκαλύπτεται σε έρευνα.Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Bertelsmann,Από αυτούς, το 74% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ το 49% υποστήριξε ότι υπήρχαν «πολύ λίγες κατάλληλες θέσεις εργασίας». Το 25,5% είπε ότι η οικονομική του κατάσταση δεν θα βελτιωνόταν μέσω της αναζήτησης εργασίας και το 22% ότι ήταν απασχολημένο με τη φροντίδα παιδιών ή συγγενών. Ένα 11% δήλωσε ότι αντεπεξέρχεται οικονομικά με «περιστασιακή εργασία».Όπως επισημαίνεται στην έρευνα,, είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι και θεωρούνται ικανοί για απασχόληση. «Εάν οι χρόνιες ή ψυχικές ασθένειες δεν προσφέρουν ρεαλιστικές πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η μετάβαση από τη βασική εισοδηματική υποστήριξη σε ένα πιο κατάλληλο σύστημα υποστήριξης, όπως η κοινωνική πρόνοια ή η σύνταξη αναπηρίας», ανέφερε ο ερευνητής του Bertelsmann Τομπίας Όρτμαν και ζήτησε μια «εποικοδομητική προσέγγιση».Επιπλέον, ακόμη και μεταξύ εκείνων οι οποίοι αναζητούν ενεργά εργασία,«Τα κέντρα εύρεσης εργασίας πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις προσπάθειές τους. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες τοποθετήσεις - τα κέντρα εύρεσης εργασίας πρέπει να βρίσκουν κατάλληλες θέσεις εργασίας», υποστήριξε ο ειδικός αγοράς εργασίας στο Ίδρυμα, Ρόμαν Βινκ.