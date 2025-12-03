Η συγκινητική ιστορία της οικιακής βοηθού που προστάτεψε το μωρό της εργοδότριάς της σε κτίριο που φλεγόταν στο Χονγκ Κονγκ
ΚΟΣΜΟΣ
Χονγκ Κονγκ Πυρκαγιά Φιλιππίνες Οικιακή βοηθός

Η συγκινητική ιστορία της οικιακής βοηθού που προστάτεψε το μωρό της εργοδότριάς της σε κτίριο που φλεγόταν στο Χονγκ Κονγκ

Η 28χρονη Ροντόρα Αλκάραζ βρέθηκε εγκλωβισμένη και μόνη της με το 3 μηνών βρέφος και την ηλικιωμένη μητέρα της νέας εργοδότριάς της μέσα στο διαμέρισμα που γέμισε καπνό

Η συγκινητική ιστορία της οικιακής βοηθού που προστάτεψε το μωρό της εργοδότριάς της σε κτίριο που φλεγόταν στο Χονγκ Κονγκ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες θεωρήθηκε ηρωίδα όταν βγήκε από τα φλεγόμενα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ με το τριών μηνών βρέφος και την ηλικιωμένη μητέρα της εργοδότριάς της.

Μόλις μια ημέρα αφότου έφθασε στην πόλη, η 28χρονη Ροντόρα Αλκάραζ βρέθηκε εγκλωβισμένη και μόνη της με τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της νέας εργοδότριάς της μέσα στο διαμέρισμα που γέμισε καπνό στο κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk προτού διασωθεί έγκαιρα από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με αφηγήσεις της περιπέτειάς της που έγιναν γνωστές από την οικογένεια και τους φίλους της.

Η ιστορία της Αλκάραζ θεωρήθηκε από κάποιους ενδεικτική της θέσης που έχουν στο Χονγκ Κονγκ οι εκατοντάδες χιλιάδες οικιακές βοηθοί, οι οποίες μαγειρεύουν, καθαρίζουν και φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους ζώντας συχνά στριμωγμένες σε μικρούς χώρους και λαμβάνοντας ταπεινούς μισθούς σε μια από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου.



«Σε χαιρετίζω Ροντόρα και όλες εσάς τις αλλοδαπές εργαζόμενες στο εξωτερικό που συνεχίζετε να θυσιάζεστε για τις οικογένειές σας ακόμη και μακριά από τα σπίτια σας», έγραψε η γερουσιαστής Ιμί Μάρκος, η αδελφή του προέδρου των Φιλιππίνων, σε ανάρτησή της στο Facebook αφού επισκέφθηκε την Αλκάραζ στο νοσοκομείο.

«Μια αληθινή, σύγχρονη ηρωίδα και πρότυπο συμπόνοιας και κουράγιου για τους Φιλιππινέζους που βρίσκονται σε μια ξένη χώρα», έγραψε επίσης στο Facebook η κυβερνητική Ένωση για την Ευημερία Εργαζομένων στο Εξωτερικό, με εκατοντάδες εγκωμιαστικά σχόλια από χρήστες να ακολουθούν την ανάρτηση.

Το βρέφος και η μητέρα της εργοδότριάς της εισήχθησαν στην εντατική, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή, αναφέρει σε δική της ανάρτηση στο Facebook η εργοδότριά της, Κάνον Τσουνγκ.

Κλείσιμο


Η πρώην εργοδότρια προσευχόταν για ένα θαύμα


Ηχητικά μηνύματα πανικού που έστειλε στην αδελφή της η Αλκάραζ στη διάρκεια της πυρκαγιάς της περασμένης Τετάρτης-από την οποία έχασαν τη ζωή τους 156 άνθρωποι-έγιναν viral αφότου αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την οικογένεια και τους φίλους της που προσπαθούσαν να την εντοπίσουν μέσα στις χαοτικές συνθήκες που επικράτησαν.

Περισσότεροι από 2.600 ένοικοι των πολυώροφων κατοικιών που τυλίχθηκαν στις φλόγες έχουν εγκατασταθεί σε προσωρινά καταλύματα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με 1.013 ενοίκους να έχουν βρει στέγη σε ξενώνες, ξενοδοχεία ή κατασκηνώσεις. Άλλοι 1.607 ένοικοι μεταφέρθηκαν σε μεταβατικές οικιστικές μονάδες.

«Αισθάνομαι μεγάλη αδυναμία. Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ακούγεται να λέει η Αλκάραζ σε ένα μήνυμά της κλαίγοντας με τη φωνή της να βγαίνει μετά βίας.

Η Ρόντα Λιν Ντάγιο, πρώην εργοδότριά της στις Φιλιππίνες, ήταν μεταξύ εκείνων που προσπαθούσαν να βρουν κάποιους στο Χονγκ Κονγκ για να μάθουν για την τύχη της Αλκάραζ, όπως λέει η ίδια.

«Πραγματικά περίμενα ότι δεν θα την έβρισκα πια. Κι έτσι προσευχόμουν: Σε παρακαλώ Θεέ μου...Κάνε ένα θαύμα, Κύριε», είπε.

Η Αλκάραζ, γνωστή με το υποκοριστικό Τζάκι, φρόντιζε τα παιδιά της Ντάγιο από τα 17 της χρόνια για πάνω από μια τετραετία, όταν βρισκόταν ακόμη στις Φιλιππίνες.



Η Ντάγιο την εμπιστευόταν σε τέτοιο βαθμό που δεν ανησυχούσε όταν της άφηνε τα παιδιά για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

«Ο τρόπος που φρόντιζε τα παιδιά ήταν διαφορετικός, υπήρχε αληθινή αγάπη...δεν αμφιβάλλω ότι θα έδινε και τη ζωή της για κάποιο παιδί που θα φρόντιζε», λέει η Ντάγιο.

Μεταξύ των νεκρών από την πυρκαγιά βρίσκονται εννέα Ινδονήσιες οικιακές βοηθοί και μια Φιλιππινέζα.

Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκονται περίπου 368.000 ξένες οικιακές βοηθοί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που αναλογούν σε σχεδόν το ένα δέκατο του εργατικού δυναμικού. Οι περισσότερες προέρχονται από τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενος αριθμών από το Μπανγκλαντές, την Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

Όπως πολλές άλλες συνάδελφοί της, η Αλκάραζ--η οποία έχει οκτώ αδέλφια--αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να κερδίσει περισσότερα χρήματα ώστε να μπορεί να στέλνει στην πατρίδα της για να στηρίζει την οικογένειά της.

Εργάστηκε για δύο χρόνια στο Κατάρ προτού βρει τη συγκεκριμένη δουλειά στο Χονγκ Κονγκ.

«Είμαστε φτωχοί. Ο πατέρας μας είναι ένας απλός ψαράς, αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να βοηθήσει την οικογένεια. Είμαστε πολύ περήφανοι για την αδελφή μας», λέει η νεότερη αδελφή της Αλκάραζ, η Ρέιτσελ Λορέτο.




Ειδήσεις σήμερα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης