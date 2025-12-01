Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε τον Οκτώβριο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως «ήταν απλά μια μαγνητική τομογραφία» ενώ ανέφερε ότι δεν έχει ιδέα σε ποιο μέρος του σώματος έγινε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο.
Χθες ο Τραμπ μετά την επιστροφή του από την Φλόριντα στην Ουάσιγκτον δήλωσε κατά την διάρκεια διαλόγου του με δημοσιογράφους «αν θέλετε να τα δημοσιοποιήσω, θα τα δημοσιοποιήσω». Τόνισε μάλιστα ότι τα αποτελέσματα ήταν άριστα.
Η εξέταση αυτή είχε δημιουργήσει έντονη φημολογία στην Αμερική για την κατάσταση της υγείας του 79χρονου Τραμπ με τον Λευκό Οίκο να αρνείται μέχρι στιγμής να τοποθετηθεί για τα αίτια της εξέτασης, καθώς και για το μέρος του σώματος στο οποίο έγινε.
Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαιν Λιβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος στα πλαίσια του τακτικού του ιατρικού ελέγχου υποβλήθηκε σε «προηγμένη απεικόνιση» στο Εθνικό Ιατρικό Στρατιωτικό Κέντρο Walter Reed με τα αποτελέσματα του να υποδεικνύουν εξαιρετική φυσική κατάσταση.
Ο Τραμπ πρόσθεσε την Κυριακή ότι «Ήταν απλά μια μαγνητική τομογραφία» ενώ ανέφερε ότι δεν έχει ιδέα σε ποιο μέρος του σώματος έγινε. Τονίζει παρόλα αυτά ότι δεν ήταν στον εγκέφαλο, καθώς «αρίστευσε» στο γνωστικό τεστ που υποβλήθηκε.
