Το Μουσείο του Λούβρου αυξάνει κατά 45% την τιμή των εισιτηρίων για επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Οι πολίτες εκτός ΕΟΧ - δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας - θα πληρώνουν 32 ευρώ για την είσοδό τους, έναντι 22 ευρώ σήμερα - Στόχος η αύξηση των εσόδων για να καλυφθεί σειρά μεγάλων επενδύσεων