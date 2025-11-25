Συνελήφθη και το τέταρτο μέλος της σπείρας για την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο - Τον έπιασαν στο Παρίσι

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού ο τέταρτος και τελευταίος φερόμενος ως εκτελεστής της θεαματικής ληστείας που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο μουσείο του Λούβρου.
Ο άνδρας, γνωστός στις Αρχές, τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής ομάδας». Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συνδέεται με τους τρεις άλλους κατηγορούμενους που έχουν ήδη προφυλακιστεί
μετά την άσκηση ποινικών διώξεων.
Την ίδια ώρα, η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε σήμερα άλλα τρία άτομα
στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν σήμερα είναι δύο άνδρες ηλικίας 38 και 39 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 31 και 40 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι βίντεο από κάμερες ασφαλείας του μουσείου είχε καταγράψει τέσσερις δράστες
να υλοποιούν την τολμηρή επιχείρηση στις 19 Οκτωβρίου, στο εμβληματικό μουσείο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Χρησιμοποιώντας γερανό, δύο από αυτούς εισέβαλαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα και αφαίρεσαν κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής συλλογής, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 88 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι δύο συνεργοί είχαν παραμείνει εκτός μουσείου για να οργανώσουν τη διαφυγή της ομάδας
.
Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν όταν οι έρευνες DNA οδήγησαν στον εντοπισμό των δύο δραστών που εισήλθαν στον χώρο — του Αγιέντ Γ. και του Αμπντουλάι Ν. — ενώ αργότερα συνελήφθη και ο Σλιμάν Κ., ο οποίος θεωρείται ότι οδηγούσε ένα από τα δύο μηχανάκια που χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση. Ο ύποπτος που συνελήφθη την Τρίτη θεωρείται ο τέταρτος άνδρας
της ομάδας.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα πολύτιμα κοσμήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστεί ο πιθανός οργανωτής ή οι εντολείς της εντυπωσιακής ληστείας.