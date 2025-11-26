Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο - «Αυτό το ζώο θα το πληρώσει ακριβά» λέει ο Τραμπ για τον δράστη, που συνελήφθη

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο, με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία της αμερικανικής πρωτεύουσας.Οι δύο στρατιώτες ανήκουν στην Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Πάτρικ Μόρισεϊ. Σε ανάρτησή του αρχικά είχε γράψει ότι είναι νεκροί, αλλά σε νεότερη ανάρτηση, 23 λεπτά αργότερα, μίλησε για «αντικρουόμενες αναφορές» για την κατάστασή τους.Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον κυβερνήτη, μετέδωσαν αρχικά την είδηση του θανάτου των δύο στρατιωτών, ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασαν.Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, είπε ότι οι δύο ένστολοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ζητώντας από όλους να είναι προσεκτικοί στις πληροφορίες που μεταδίδουν. Η αστυνομία έκανε λόγο για «ενέδρα» και είπε ότι ο ύποπτος είναι ένας -και έχει συλληφθεί.Ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής μετά τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πηγή των αρχών επιβολής του νόμου, ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τους ερευνητές και δεν είχε μαζί του κανένα έγγραφο ταυτοποίησης κατά τη στιγμή της σύλληψής του. Δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι εκτός από αυτόν που βρίσκεται υπό κράτηση, ανέφερε η αστυνομία.Την ίδια ώρα, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, είπε ότι, με εντολή Τραμπ, θα αναπτυχθούν άλλοι 500 άντρες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.Έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται, αναφέρει το Associated Press.Φωτογραφία που δείχνει ένα από τα θύματα:Φωτογραφία που φέρεται να δείχνει τη σύλληψη του δράστη:Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πλατεία Farragut στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για δύο πυροβολισμούς και στη συνέχεια πολλούς διαδοχικούς.Λόγω των πυροβολισμώνμε όσους βρίσκονταν μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία για όση ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το περιστατικό.Την ώρα της επίθεσης. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ υπόσχεται ο δράστης να το πληρώσει ακριβά:«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι και αυτό σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με την Προεδρία, είμαστε μαζί σας!»«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τους δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς που μόλις πριν από λίγα λεπτά πυροβολήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών», έγραψε η υπουργός Κρίστι Νόεμ.