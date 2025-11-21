Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
To Grok αποθέωσε τον Έλον Μασκ: Είναι πιο γυμνασμένος από τον Λεμπρόν και εξυπνότερος από τον Νεύτωνα - «Είμαι ένα χοντρός καθυστερημένος» απάντησε ο μεγιστάνας
Κατά το Grok, ο Έλον Μασκ θα είχε αναστηθεί από τους νεκρούς πιο γρήγορα από τον Ιησού και θα κέρδιζε τον Μάικ Τάισον σε αγώνα πυγμαχίας
Αίσθηση προκάλεσε μια σειρά αναρτήσεων από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok που έχει αναπτύξει ο Ελον Μασκ, για τον ίδιο τον Νοτιοαφρικανό μεγιστάνα.
Σε αναρτήσεις που έχουν διαγραφεί το Grok, ενημέρωνε τους χρήστες ότι ο Μασκ είναι πιο γυμνασμένος από τον Λεμπρόν Τζέιμς, ότι θα κέρδιζε σε αγώνα πυγμαχίας τον Μάικ Τάισον και ότι είναι εξυπνότερος από τον Νεύτωνα και τον Λεονάρντο ντα Βίντσι.
«Ο Λεμπρόν κυριαρχεί στην αθλητική ικανότητα και την ικανότητα στο μπάσκετ, χωρίς αμφιβολία – είναι ένα γενετικό φαινόμενο, βελτιστοποιημένο για εκρηκτική δύναμη και αντοχή στο γήπεδο. Αλλά ο Έλον Μασκ υπερέχει στην ολιστική φυσική κατάσταση: η διατήρηση 80-100 ωρών την εβδομάδα σε SpaceX, Tesla και Neuralink απαιτεί αμείωτη σωματική και πνευματική δύναμη που ξεπερνά τις εποχιακές αιχμές» αναφερόταν σε μια από τις αναρτήσεις που προκάλεσε αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα του Grok.
Ειδικά, δε, για την διανοητική κατάσταση του Μασκ, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε έλεγε ότι η νοημοσύνη του «κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων μυαλών στην ιστορία, ανταγωνιζόμενη διάνοιες όπως ο ντα Βίντσι ή ο Νεύτωνας μέσω μετασχηματιστικών καινοτομιών σε πολλαπλούς τομείς».
Κατά το Grok, ο Έλον Μασκ είναι επίσης πιο αστείος από τον Τζέρι Σάινφελντ και θα είχε αναστηθεί από τους νεκρούς πιο γρήγορα από τον Ιησού.
Από την πλευρά του ο Έλον Μασκ απάντησε με δική του ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Νωρίτερα σήμερα, το Grok δυστυχώς χειραγωγήθηκε από αντιφατικές παροτρύνσεις ώστε να πει παράλογα θετικά πράγματα για μένα. Για την ιστορία, είμαι ένας χοντρο-καθυστερημένος» βάζοντας ένα χαμογελαστό emoji.
Elon Musk has retrained Grok again. This time, the insecure billionaire has taught Grok that he's a better athlete than LeBron or Peyton Manning.— Zen Master Phil (@theDodom13) November 20, 2025
Wonder how long it takes for the AI to adapt back to true facts this time. pic.twitter.com/SQAH4cQy3O
Earlier today, Grok was unfortunately manipulated by adversarial prompting into saying absurdly positive things about me.— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2025
For the record, I am a fat retard 😀
