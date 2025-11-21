To Grok αποθέωσε τον Έλον Μασκ: Είναι πιο γυμνασμένος από τον Λεμπρόν και εξυπνότερος από τον Νεύτωνα - «Είμαι ένα χοντρός καθυστερημένος» απάντησε ο μεγιστάνας

Κατά το Grok, ο Έλον Μασκ θα είχε αναστηθεί από τους νεκρούς πιο γρήγορα από τον Ιησού και θα κέρδιζε τον Μάικ Τάισον σε αγώνα πυγμαχίας