Έκθεση «καίει» τον Μπόρις Τζόνσον για τον κορωνοϊό: 23.000 θάνατοι επειδή καθυστέρησε το lockdown μία εβδομάδα

Η Βρετανία κατέγραψε περισσότερους από 230.000 θανάτους από την COVID - Η έρευνα, την οποία διέταξε ο Τζόνσον τον Μάιο του 2021, αναφέρει πως υπήρχε μία χαοτική κουλτούρα στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας