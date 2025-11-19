Προσάραξη πλοίου με 267 επιβάτες σε βράχια στη Νότια Κορέα
Προσάραξη πλοίου με 267 επιβάτες σε βράχια στη Νότια Κορέα

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά πέντε άτομα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα - Οι επιβάτες μεταφέρονται με περιπολικά σκάφη σε ασφαλές μέρος

Προσάραξη πλοίου με 267 επιβάτες σε βράχια στη Νότια Κορέα
Επιβατηγό πλοίο στη Νότια Κορέα με 267 επιβάτες προσάραξε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε βράχια στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC, το «Queen Jenuvia 2» έχει κολλήσει σε έναν ύφαλο και έχει ακινητοποιηθεί, ωστόσο, όπως αναφέρει η ακτοφυλακή δεν υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί ή να ανατραπεί. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με περιπολικά σκάφη, σύμφωνα με την ακτοφυλακή, ενώ το πλήρωμα θα μείνει στο πλοίο.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στο νησί Jangsan στην κομητεία Sinan, όταν το πλοίο προσάραξε σε βράχους κοντά στο ακατοίκητο νησί Jogdo. Το πλοίο ταξίδευε προς το λιμάνι της πόλης Mokpo μετά την αναχώρησή του από το νησί Jeju, μεταφέροντας 246 επιβάτες και 21 μέλη του πληρώματος.

Από τους επιβαίνοντες 27 υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Ένα λάθος του καπετάνιου ή του πλοηγού ενδέχεται να προκάλεσε το ατύχημα, αλλά η ακτοφυλακή θα διεξάγει ενδελεχή έρευνα.

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας, Κιμ Μιν-σέοκ, διέταξε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων σκαφών για τη διάσωση του πλοίου.

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πλημμύρα. Μεταφέρουμε τους επιβάτες σε περιπολικά σκάφη και τους μετακινούμε σε ασφαλές μέρος», δήλωσε αξιωματούχος της ακτοφυλακής, σύμφωνα με την εφημερίδα Chosun Ilbo.

Η ακτοφυλακή σχεδιάζει να μεταφέρει το πλοίο στην ξηρά κατά την άμπωτη (όταν υποχωρήσει η παλίρροια).

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο Sewol το 2014, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 300 άτομα, κυρίως μαθητές που ταξίδευαν για σχολική εκδρομή.

