Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Την ζωή του έχασε ένας άνδρας ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι μια γυναίκα και ένας έφηβος
Επίθεση με όχημα και με μαχαίρι προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών σήμερα στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης και ο ισραηλινός στρατός.
Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου περίπου 30 ετών και είπε πως μετέφερε σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα περίπου 40 ετών και έναν έφηβο 15 ετών «που παρουσιάζουν πληγές από αιχμηρό αντικείμενο».
Από την πλευρά του, ο στρατός έκανε λόγο, χωρίς άλλη διευκρίνιση, για επίθεση με αυτοκίνητο και με μαχαίρι στο ίδιο σημείο.
Η διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, όπου έγινε η επίθεση και που βρίσκεται στον δρόμο ανάμεσα στις παλαιστινιακές πόλεις Βηθλεέμ και Χεβρώνα και κοντά σε εβραϊκούς οικισμούς, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ήταν σκηνικό πολλών επιθέσεων κατά Ισραηλινών από τα τέλη του 2015.
Η επίθεση σημειώνεται στο φόντο του πολέμου στη Γάζα, όπου κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου. Στη Δυτική Όχθη, Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους στρατιωτικούς περιορισμούς και μεγάλη αύξηση των βίαιων επιθέσεων από εβραίους εποίκους.
Το Ισραήλ τελεί υπό αυξανόμενη διεθνή πίεση προκειμένου να χαλιναγωγήσει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα συγκαλέσει επειγόντως το υπουργικό συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι οι Ισραηλινοί πίσω από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Τη Δευτέρα, Ισραηλινοί πυρπόλησαν σπίτια και αυτοκίνητα στην Τζαμπά, ένα χωριό κοντά στη Βηθλεέμ, έπειτα από επίθεση νωρίτερα σε ιδιοκτησία και πολίτες στο χωριό Σαΐρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο αξιωματούχους.
«Οι εβραίοι ταραξίες στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια βλάπτουν το κράτος του Ισραήλ, ντροπιάζουν τον ιουδαϊσμό και βλάπτουν το πρόγραμμα οικισμών», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.
«Αυτοί δεν είναι εμείς. Αυτοί δεν είναι το κράτος του Ισραήλ. Ο IDF, η Σιν Μπετ και η ισραηλινή Αστυνομία πρέπει να ενεργήσουν αποφασιστικά και να σταματήσουν σθεναρά αυτό το αφηνίασμα που έχει επίσης στόχο τους στρατιώτες και τους αστυνομικούς μας».
Αυτόν τον μήνα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ δήλωσε πως έποικοι εξαπέλυσαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων τον Οκτώβριο -- ο μεγαλύτερος μηνιαίος απολογισμός αφότου ο ΟΗΕ ξεκίνησε να καταγράφει τα περιστατικά το 2006.
Η Δυτική Όχθη, όπου κατοικούν 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, είναι στο κέντρο των σχεδίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος που θα υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ. Διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις ενθάρρυναν τη ραγδαία επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κατακερματίζοντας τη γη.
Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου περίπου 30 ετών και είπε πως μετέφερε σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα περίπου 40 ετών και έναν έφηβο 15 ετών «που παρουσιάζουν πληγές από αιχμηρό αντικείμενο».
Από την πλευρά του, ο στρατός έκανε λόγο, χωρίς άλλη διευκρίνιση, για επίθεση με αυτοκίνητο και με μαχαίρι στο ίδιο σημείο.
Η διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, όπου έγινε η επίθεση και που βρίσκεται στον δρόμο ανάμεσα στις παλαιστινιακές πόλεις Βηθλεέμ και Χεβρώνα και κοντά σε εβραϊκούς οικισμούς, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ήταν σκηνικό πολλών επιθέσεων κατά Ισραηλινών από τα τέλη του 2015.
Η επίθεση σημειώνεται στο φόντο του πολέμου στη Γάζα, όπου κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου. Στη Δυτική Όχθη, Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους στρατιωτικούς περιορισμούς και μεγάλη αύξηση των βίαιων επιθέσεων από εβραίους εποίκους.
Το Ισραήλ τελεί υπό αυξανόμενη διεθνή πίεση προκειμένου να χαλιναγωγήσει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα συγκαλέσει επειγόντως το υπουργικό συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι οι Ισραηλινοί πίσω από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Τη Δευτέρα, Ισραηλινοί πυρπόλησαν σπίτια και αυτοκίνητα στην Τζαμπά, ένα χωριό κοντά στη Βηθλεέμ, έπειτα από επίθεση νωρίτερα σε ιδιοκτησία και πολίτες στο χωριό Σαΐρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο αξιωματούχους.
«Οι εβραίοι ταραξίες στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια βλάπτουν το κράτος του Ισραήλ, ντροπιάζουν τον ιουδαϊσμό και βλάπτουν το πρόγραμμα οικισμών», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.
«Αυτοί δεν είναι εμείς. Αυτοί δεν είναι το κράτος του Ισραήλ. Ο IDF, η Σιν Μπετ και η ισραηλινή Αστυνομία πρέπει να ενεργήσουν αποφασιστικά και να σταματήσουν σθεναρά αυτό το αφηνίασμα που έχει επίσης στόχο τους στρατιώτες και τους αστυνομικούς μας».
Αυτόν τον μήνα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ δήλωσε πως έποικοι εξαπέλυσαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων τον Οκτώβριο -- ο μεγαλύτερος μηνιαίος απολογισμός αφότου ο ΟΗΕ ξεκίνησε να καταγράφει τα περιστατικά το 2006.
Η Δυτική Όχθη, όπου κατοικούν 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, είναι στο κέντρο των σχεδίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος που θα υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ. Διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις ενθάρρυναν τη ραγδαία επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κατακερματίζοντας τη γη.
Ειδήσεις σήμερα:
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα