Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Την ζωή του έχασε ένας άνδρας ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι μια γυναίκα και ένας έφηβος