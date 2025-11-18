Βρετανία: Η MI5 προειδοποιεί τους Βρετανούς βουλευτές για κινεζικές προσπάθειες κατασκοπείας

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενημέρωση προς τους βουλευτές, δύο άτομα επικοινωνούν μέσω LinkedIn για να «διεξάγουν μια προσέγγιση σε μεγάλη κλίμακα για λογαριασμό» της κινεζικής κυβέρνησης