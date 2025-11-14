Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
New York Times: Συνάντηση με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς σχεδιάζει ο Γουίτκοφ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί σύντομα με τον Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς.
Την πληροφορία αυτή ανέφερε αργά την Παρασκευή η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων του Γουίτκοφ.
Αν υλοποιηθεί συνάντηση, θα είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός αξιωματούχος θα έχει απευθείας συνομιλία με εκπρόσωπο της Χαμάς. Ως σήμερα οι συζητήσεις πάνω στα ειρηνευτικά σχέδια, όπως αυτά που προτάθηκαν για τη Γάζα, γίνονταν μέσω αντιπροσώπων, όπως του Κατάρ.
