New York Times: Συνάντηση με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς σχεδιάζει ο Γουίτκοφ
Στιβ Γουίτκοφ Χαλίλ αλ-Χαγιά Χαμάς

Την πληροφορία μετέφεραν οι New York Times, που επικαλούνται πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων του Αμερικανού απεσταλμένου

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί σύντομα με τον Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε αργά την Παρασκευή η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων του Γουίτκοφ.

Αν υλοποιηθεί συνάντηση, θα είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός αξιωματούχος θα έχει απευθείας συνομιλία με εκπρόσωπο της Χαμάς. Ως σήμερα οι συζητήσεις πάνω στα ειρηνευτικά σχέδια, όπως αυτά που προτάθηκαν για τη Γάζα, γίνονταν μέσω αντιπροσώπων, όπως του Κατάρ.


