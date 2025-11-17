Εκτός Ουκρανίας βρίσκεται ο πρώην υπουργός Άμυνας - Πιθανή η εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς

Πληροφορίες θέλουν τον Ρουστέμ Ουμέροφ να έχει παρατείνει επαγγελματικό ταξίδι ακόμη και να έχει εκφράσει τη θέλησή του να μείνει εκτός της χώρας