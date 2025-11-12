Ανάρπαστα, φτηνά, αλλά και επικίνδυνα προϊόντα από TEMU και Shein - Κλείνει τα φορολογικά παραθυράκια η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τη Shein τον Μάιο για παραβάσεις στις πρακτικές της, ενώ τον Ιούλιο η Κομισιόν εντόπισε παραβάσεις από την Temu σχετικά με τις υποχρεώσεις της στην πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων.Τον Οκτώβριο, η γερμανική αρχή ανταγωνισμού άνοιξε έρευνα κατά της Temu, προκειμένου να διερευνήσει εάν η πλατφόρμα επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών στην γερμανική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβανομένου του καθορισμού των τελικών τιμών πώλησης.Στην Ιταλία, η Shein τιμωρήθηκε με πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ για παραπλανητικές περιβαλλοντικές δηλώσεις, ενώ στη Γαλλία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητικές εκπτώσεις και περιβαλλοντικές δηλώσεις.