Ανάρπαστα, φτηνά, αλλά και επικίνδυνα προϊόντα από TEMU και Shein - Κλείνει τα φορολογικά παραθυράκια η Ευρώπη
Οι κινεζικές διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές, προσελκύοντας έτσι πολλούς πελάτες - Έρευνες δείχνουν ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να είναι επικίνδυνα
Το πρώτο φυσικό κατάστημα της κινεζικής πλατφόρμας Shein άνοιξε το Νοέμβριο στο Παρίσι, προκαλώντας μεγάλη προσέλευση πελατών, αλλά και έντονες διαμαρτυρίες. Το κατάστημα στο εμπορικό κέντρο BHV Marais, βρίσκεται στην πόλη που θεωρείται «πρωτεύουσα» της υψηλής ραπτικής και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει.
Η Shein, που συχνά συγκρίνεται με το Temu, έχει βρεθεί στο στόχαστρο για πώληση πλαστών προϊόντων, επιθετικό μάρκετινγκ, κακές συνθήκες εργασίας και επικίνδυνα προϊόντα. Παρά τις επικρίσεις, πολλοί είναι οι καταναλωτές που επιλέγουν τις συγκεκριμένες πλατφόρμες για τις χαμηλές τιμές και τις πολλές επιλογές που προσφέρουν.
Εκτός από τις χαμηλές τιμές που προσφέρουν, οι εταιρείες αυτές επωφελούνται από τη δυνατότητα απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ΗΠΑ, η αντίστοιχη απαλλαγή για δέματα κάτω των 800 δολαρίων καταργήθηκε, με αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη πτώση των αποστολών. Η ΕΕ είναι και αυτή έτοιμη να εγκρίνει παρόμοιο κανονισμό.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του 2025, το Temu είχε 115 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην ΕΕ ανά μήνα, ενώ η Shein 145 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.
Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που προκύπτουν από τις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η βιωσιμότητα. Η πλειονότητα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές τις πλατφόρμες αποστέλλεται απευθείας από τους κατασκευαστές στην Κίνα στους καταναλωτές παγκοσμίως. Τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα και μεταφέρονται αεροπορικώς για ταχεία παράδοση, γεγονός που προκαλεί υπερφόρτωση στις τελωνειακές υπηρεσίες και καθιστά συχνά αδύνατη την επιστροφή τους.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία για τα απόβλητα που δημιουργεί η φθηνή γρήγορη μόδα, τα πλαστικά και τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, καθώς και τις εκπομπές CO2 από τις αεροπορικές μεταφορές των προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Οι αριθμοί που καταγράφονται είναι πραγματικά τεράστιοι.
Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2024 εισήχθησαν στην ΕΕ περίπου 4,6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας, διπλάσια από το 2023 και τριπλάσια από το 2022.
Πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι πλατφόρμες Shein και Temu έχουν κατηγορηθεί για μη ασφαλή προϊόντα. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από το Βέλγιο και τη Δανία έδειξαν ότι σε ένα δείγμα από 162 προϊόντα που αγοράστηκαν από κατασκευαστές μέσω των δύο πλατφορμών, τα 110 δεν συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς της ΕΕ, με περίπου το ένα τέταρτο να είναι επικίνδυνα. Ορισμένα από τα προϊόντα περιείχαν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΰδη και βαρέα μέταλλα, ενώ ορισμένοι φορτιστές USB υπερθερμαίνονταν.
🛒 Consumers & businesses in Europe should enjoy the full potential of e-commerce.— Michael McGrath (@EUCssrMcGrath) July 18, 2025
Online marketplaces must ensure access to convenient, affordable, safe & high-quality products.
Our product safety sweep shows how platforms are doing & how we can support them in getting better.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τη Shein τον Μάιο για παραβάσεις στις πρακτικές της, ενώ τον Ιούλιο η Κομισιόν εντόπισε παραβάσεις από την Temu σχετικά με τις υποχρεώσεις της στην πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων.
Τον Οκτώβριο, η γερμανική αρχή ανταγωνισμού άνοιξε έρευνα κατά της Temu, προκειμένου να διερευνήσει εάν η πλατφόρμα επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών στην γερμανική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβανομένου του καθορισμού των τελικών τιμών πώλησης.
Στην Ιταλία, η Shein τιμωρήθηκε με πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ για παραπλανητικές περιβαλλοντικές δηλώσεις, ενώ στη Γαλλία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητικές εκπτώσεις και περιβαλλοντικές δηλώσεις.
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
