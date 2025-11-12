Ρωσία: Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι επαφές με τη Βρετανία δεν προχώρησαν
Οι Financial Times έγραψαν πως ο Τζόναθαν Πάουελ προσπάθησε να ανοίξει έναν εφεδρικό δίαυλο προς το Κρεμλίνο, όμως η πρωτοβουλία δεν είχε αίσιο τέλος
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Βρετανίας Τζόναθαν Πάουελ και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, όμως ο διάλογος δεν πήγε καλά.
Οι Financial Times έγραψαν πως ο Πάουελ προσπάθησε να ανοίξει έναν εφεδρικό δίαυλο προς το Κρεμλίνο, επειδή η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της φοβούνται πως η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να παραγκωνίσει τα συμφέροντά τους σχετικά με την Ουκρανία.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Βρετανία δεν έδειξε καμία επιθυμία να ακούσει τη θέση της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.
«Υπήρξαν όντως επαφές», είπε ο Πεσκόφ. «Έγινε διάλογος, αλλά δεν συνεχίστηκε».
Δεν είπε πότε έλαβε χώρα η συνομιλία.
«Στη διάρκεια της επαφής υπήρξε πολύ μεγάλη επιθυμία του συνομιλητή να μιλήσει σχετικά με τη θέση των Ευρωπαίων και υπήρξε έλλειψη οποιασδήποτε πρόθεσης ή επιθυμίας να ακούσει τη θέση μας», είπε ο Πεσκόφ.
«Δεδομένου ότι ήταν αδύνατη η ανταλλαγή απόψεων, ο αμοιβαίος διάλογος δεν εξελίχθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
