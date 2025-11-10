Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ρολόι Patek Philippe δημοπρατείται έναντι 15,2 εκατομμυρίων ευρώ
Ρολόι Patek Philippe δημοπρατείται έναντι 15,2 εκατομμυρίων ευρώ
Η δημοπρασία διήρκεσε κάτι λιγότερο από εννιάμισι λεπτά και προσέλκυσε πέντε επίδοξους αγοραστές - Κατά τη διάρκεια της διήμερης δημοπρασίας πωλήθηκαν 207 συλλεκτικά ρολόγια χειρός
Ρολόι χειρός Patek Philippe, το οποίο είχε γίνει το 2016 και για σύντομο διάστημα το ακριβότερο που δημοπρατήθηκε ποτέ, έφθασε σε ιλιγγιώδη νέα τιμή το σαββατοκύριακο στην Ελβετία, ανακοίνωσε χθες ο οίκος δημοπρασιών Phillips.
Εκποιήθηκε έναντι 14.190.000 ελβετικών φράγκων (17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, 15,2 εκατομμυρίων ευρώ). Πριν από εννιά χρόνια, είχε αλλάξει χέρια έναντι 11 εκατ. ελβετικών φράγκων (11,8 εκατ. ευρώ).
Το Patek Philippe Perpetual Calendar Reference 1518, κατασκευασμένο το 1943, είναι ένα από τα μόλις τέσσερα γνωστά δείγματα που φτιάχτηκαν από ανοξείδωτο χάλυβα, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο, που το έκανε ακόμη πιο περιζήτητο από τα ρολόγια που είναι φτιαγμένα από χρυσό.
Το ρεκόρ του 2016 για ρολόι χειρός καταρρίφθηκε πάντως το 2017, όταν δημοπρατήθηκε το Rolex Daytona που ανήκε άλλοτε στον χολιγουντιανό ηθοποιό Πολ Νιούμαν, έναντι 17,8 εκατομμυρίων δολαρίων (15,4 εκατ. ευρώ).
Κατόπιν, Patek Philippe Grandmaster Chime πωλήθηκε το 2019 έναντι 31 εκατ. δολαρίων (26,8 εκατ. ευρώ).
Η πώληση που έγινε το σαββατοκύριακο κατέστησε το Reference 1518 «ένα από τα ακριβότερα ρολόγια στην ιστορία», σημείωσε ο οίκος δημοπρασιών.
Η δημοπρασία διήρκεσε κάτι λιγότερο από εννιάμισι λεπτά και προσέλκυσε πέντε επίδοξους αγοραστές. Η πώληση έγινε σε πρόσωπο που συμμετείχε τηλεφωνικά.
Συλλέκτες, έμποροι και ωρολογοποιοί παρέστησαν στην πώληση σε αίθουσα του ξενοδοχείου Président στη Γενεύη.
Εκποιήθηκε έναντι 14.190.000 ελβετικών φράγκων (17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, 15,2 εκατομμυρίων ευρώ). Πριν από εννιά χρόνια, είχε αλλάξει χέρια έναντι 11 εκατ. ελβετικών φράγκων (11,8 εκατ. ευρώ).
Το Patek Philippe Perpetual Calendar Reference 1518, κατασκευασμένο το 1943, είναι ένα από τα μόλις τέσσερα γνωστά δείγματα που φτιάχτηκαν από ανοξείδωτο χάλυβα, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο, που το έκανε ακόμη πιο περιζήτητο από τα ρολόγια που είναι φτιαγμένα από χρυσό.
Το ρεκόρ του 2016 για ρολόι χειρός καταρρίφθηκε πάντως το 2017, όταν δημοπρατήθηκε το Rolex Daytona που ανήκε άλλοτε στον χολιγουντιανό ηθοποιό Πολ Νιούμαν, έναντι 17,8 εκατομμυρίων δολαρίων (15,4 εκατ. ευρώ).
Κατόπιν, Patek Philippe Grandmaster Chime πωλήθηκε το 2019 έναντι 31 εκατ. δολαρίων (26,8 εκατ. ευρώ).
Η πώληση που έγινε το σαββατοκύριακο κατέστησε το Reference 1518 «ένα από τα ακριβότερα ρολόγια στην ιστορία», σημείωσε ο οίκος δημοπρασιών.
Η δημοπρασία διήρκεσε κάτι λιγότερο από εννιάμισι λεπτά και προσέλκυσε πέντε επίδοξους αγοραστές. Η πώληση έγινε σε πρόσωπο που συμμετείχε τηλεφωνικά.
Συλλέκτες, έμποροι και ωρολογοποιοί παρέστησαν στην πώληση σε αίθουσα του ξενοδοχείου Président στη Γενεύη.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης δημοπρασίας πωλήθηκαν 207 συλλεκτικά ρολόγια χειρός, έναντι 66,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε ποτέ σε τέτοια δημοπρασία, σύμφωνα με τον οίκο. Συμμετείχαν 1.886 επίδοξοι αγοραστές από 72 χώρες.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα