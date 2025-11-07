Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Συμβιβαστική πρόταση από τους Δημοκρατικούς στην αμερικανική Βουλή για να τελειώσει το shutdown
Δεν υπάρχει, για την ώρα, απάντηση από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά ούτε και μεγάλη βιασύνη να κλείσει το ζήτημα που επιμένει εδώ και πάνω από ένα μήνα
Ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπέβαλε την Παρασκευή νέα διαπραγματευτική πρόταση με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με το κλείσιμο της κυβέρνησης (shutdown).
Δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα ψηφίσουν υπέρ της επαναλειτουργίας της κυβέρνησης, εάν οι Ρεπουμπλικανοί συμφωνήσουν να παρατείνουν για ένα έτος τις επιδοτήσεις για την υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους.
Σε δηλώσεις του ο Σούμπερ εξήγησε ότι με την πρόταση αυτή «δεν διαπραγματευόμαστε την υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της κυβέρνησης, κάτι που ο Θιουν έχει επιμείνει ότι επιθυμεί». Η αναφορά του είναι για τον ηγέτη των Ρεπουμπλικανικών στη Γερουσία, Τζον Θιουν.
«Ο αμερικανικός λαός θα πάρει την παράταση της φορολογικής έκπτωσης που επιθυμεί», είπε ακόμη.
Η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν έχει απαντήσει ακόμη, επισημαίνει ο Guardian.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον ως τώρα αρνείται να δεσμευτεί ακόμη και να επιτρέψει μέτρο που θα παρατείνει τις επιδοτήσεις του Obamacare. Πολλοί Ρεπουμπλικανοί της Βουλής θα αντιταχθούν σε μια τέτοια πρόταση.
Ο Θιουν έχει δηλώσει ότι αναμένει να συνεχιστούν οι εργασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία για το shutdown. Είπε ακόμη ότι η Γερουσία θα ψηφίσει νομοσχέδιο για τις αποδοχές των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, αλλά δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια.
