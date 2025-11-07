Συμβιβαστική πρόταση από τους Δημοκρατικούς στην αμερικανική Βουλή για να τελειώσει το shutdown

Δεν υπάρχει, για την ώρα, απάντηση από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά ούτε και μεγάλη βιασύνη να κλείσει το ζήτημα που επιμένει εδώ και πάνω από ένα μήνα