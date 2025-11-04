Καμία επισιτιστική βοήθεια έως ότου οι Δημοκρατικοί τερματίσουν το shutdown, λέει ο Τραμπ

Τα επιδόματα «θα δοθούν μόνο όταν οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ανοίξουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορούν εύκολα να κάνουν, και όχι πριν από αυτό»