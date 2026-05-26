Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον αιφνίδιο θάνατο της 24χρονης στη Ρόδο
Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής είπαν το τελευταίο αντίο στη νεαρή γυναίκα τη Δευτέρα
Αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν η αιτία θανάτου της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη από τη Ρόδο, σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.
Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, το πόρισμα του ιατροδικαστή Παναγιώτη Κοτρέτσου έρχεται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν μετά τον αιφνίδιο θάνατο της νεαρής γυναίκας, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών, προκαλώντας σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Ρόδου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο θάνατος επήλθε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Αφάντου, με τον εκτιμώμενο χρόνο θανάτου να τοποθετείται μεταξύ 20:00 και 21:00 το βράδυ.
Η 24χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιό της από τους γονείς της, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για την επαναφορά της, εφαρμόζοντας Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρησιμοποιώντας απινιδωτή.
Παρά τις ενέργειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και στο Νοσοκομείο Ρόδου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η κηδεία της Κυριακής Κασιώτη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στ’ Αφάντου, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης.
Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στη νεαρή γυναίκα, η οποία λίγες μόλις ημέρες πριν, στις 20 Μαΐου, είχε γιορτάσει τα 24α γενέθλιά της.
