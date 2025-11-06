Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις κατά της νέας συριακής ηγεσίας - «Αρχή νέας εποχής»

Περιγράφοντας το όραμα της Δαμασκού, ο Σύρος πρέσβης ανέφερε ότι η χώρα τείνει τη χείρα της σε όλα τα κράτη του κόσμου, επιδιώκοντας συνεργασίες και επιτυχίες, επιχειρήσεις και επενδύσεις