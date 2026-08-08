8χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά σε παραλία της Χαλκιδικής

Ένα 8χρονο αγόρι από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Αυγούστου, ενώ κολυμπούσε σε παραλία τηςΣύμφωνα με το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του παιδιού στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρι, στον Δήμο Κασσάνδρας.Ο 8χρονος, την ώρα που έκανε βουτιά στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.Στο σημείο κινητοποιήθηκε τοκαι το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.