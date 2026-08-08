8χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά σε παραλία της Χαλκιδικής
8χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά σε παραλία της Χαλκιδικής
Το αγόρι από τη Μεγάλη Βρετανία χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας
Ένα 8χρονο αγόρι από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Αυγούστου, ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του παιδιού στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρι, στον Δήμο Κασσάνδρας.
Ο 8χρονος, την ώρα που έκανε βουτιά στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του παιδιού στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρι, στον Δήμο Κασσάνδρας.
Ο 8χρονος, την ώρα που έκανε βουτιά στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα