Περικοπή πτήσεων λόγω δημοσιονομικής παράλυσης και έλλειψης προσωπικού θα απαιτήσει η κυβέρνηση Τραμπ

«Οι ελεγκτές που συνεχίζουν να έρχονται (σ.σ. στη δουλειά) κάνουν υπερωρίες, εργάζονται περισσότερες ημέρες (...) και θέλουμε να μειώσουμε αυτή την πίεση (σ.σ. που τους ασκείται) πριν γίνει πρόβλημα», είπε ακόμη ο επικεφαλής της FAA.Κατά μέσον όρο, η FAA επιβλέπει 44.000 πτήσεις ημερησίως, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η μείωση κατά 10% σημαίνει κατά συνέπεια πως θα ακυρώνονται πάνω από 4.000 πτήσεις την ημέρα.