Με πλούσιο ποινικό μητρώο ο κύριος ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο – Είναι Youtuber, φανατικός του μότο κρος

Το 2014 βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο σοβαρής υπόθεσης. Επρόκειτο για τη ληστεία ενός κοσμηματοπωλείου στο Μπαρμπέ στο Παρίσι, με ψεύτικο όπλο, από όπου διέφυγε με ένα σκούτερ. Τότε καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση.Μετά την αποφυλάκισή του, ο οικογενειάρχης πλέον Αμπντουλάι φαινόταν να έχει συμμορφωθεί, συνδυάζοντας όμωςΈχει εργαστεί στην UPS, στο κατάστημα παιχνιδιών Toys R Us, αλλά και ως φύλακας στο κέντρο Pompidou.Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 2019, όταν συνελήφθη για, με λεία 18.000 ευρώ. Απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες, αλλά διώχθηκε για φθορές, αφού έσπασε την κλειδαριά του κελιού του κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του.Σήμερα θεωρείται ύποπτος για τη συμμετοχή στην ομάδα τεσσάρων ανδρών που διέρρηξαν τη γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο για να κλέψουν κοσμήματα. Το DNA του βρέθηκε σε μια σπασμένη βιτρίνα και σε αντικείμενα που είχαν εγκαταλειφθεί στον τόπο του εγκλήματος.Μετά τη σύλληψή του στις 25 Οκτωβρίου,, ένα έγκλημα που τιμωρείται με 15 χρόνια φυλάκιση, και «συνεργασία σε εγκληματική οργάνωση».