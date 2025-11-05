Με πλούσιο ποινικό μητρώο ο κύριος ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο – Είναι Youtuber, φανατικός του μότο κρος
Με πλούσιο ποινικό μητρώο ο κύριος ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο – Είναι Youtuber, φανατικός του μότο κρος
Γνώριμος των Αρχών εδώ και πάνω από μια δεκαετία, για πολλά χρόνια συνδύαζε μικροδουλειές τις καθημερινές και παρανομίες τα Σαββατοκύριακα
Γνώριμος στις γαλλικές Αρχές είναι ο κύριος ύποπτος για τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, που έχει πλούσιο ποινικό μητρώο, αλλά και μερικές χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο 39χρονος Αμπντουλάι Ν. είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Doudou Cross Bitume».
Κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του, παρέμεινε αρχικά σιωπηλός, προτού επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, αναφέρει η Le Parisien.
Ο φερόμενος ως συνεργός του, κάποιος Αγεντ Γκ., φέρεται να ανέφερε την ύπαρξη ξένου εντολέα. Ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναζητείται τέταρτο άτομο που εμπλέκεται στη ληστεία του αιώνα.
Οι δηλώσεις των δύο ανδρών ενώπιον των ανακριτών φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον ερασιτεχνισμό τους: ο Αμπντουλάι ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι επιτέθηκε στο Λούβρο, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το μουσείο βρίσκεται στο επίπεδο της Πυραμίδας, ενώ ο Αγεντ πίστευε ότι το κτίριο ήταν κλειστό για το κοινό την Κυριακή.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γυρνούσε βίντεο με τα κατορθώματα σε χώρους στάθμευσης σούπερ μάρκετ.
Ο λογαριασμός του στο TikTok έχει σήμερα περίπου 9.000 συνδρομητές.
Είχε όμως και μια παράνομη ζωή που δεν είχε περάσει απαρατήρητη από τις Αρχές.
Ο 39χρονος έχει τουλάχιστον 15 καταχωρίσεις στο ποινικό του μητρώο, για αδικήματα όπως κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών έως τροχαία και άρνηση συμμόρφωσης.
Κατάγεται από το Ομπερβιλίε και είναι λάτρης των δύο τροχών όπως φαίνεται στα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok και στο Instagram με μοτοκρός ή ασκήσεις γυμναστικής στο δρόμο. Σε άλλα βίντεο, μοιραζόταν τις εξόδους του ή τα ταξίδια του με την οικογένειά του.
Το 2014 βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο σοβαρής υπόθεσης. Επρόκειτο για τη ληστεία ενός κοσμηματοπωλείου στο Μπαρμπέ στο Παρίσι, με ψεύτικο όπλο, από όπου διέφυγε με ένα σκούτερ. Τότε καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση.
Μετά την αποφυλάκισή του, ο οικογενειάρχης πλέον Αμπντουλάι φαινόταν να έχει συμμορφωθεί, συνδυάζοντας όμως διάφορες μικροδουλειές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με παρανομίες τα σαββατοκύριακα.
Έχει εργαστεί στην UPS, στο κατάστημα παιχνιδιών Toys R Us, αλλά και ως φύλακας στο κέντρο Pompidou.
Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 2019, όταν συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης χρηματοκιβωτίου σε πάρκινγκ, με λεία 18.000 ευρώ. Απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες, αλλά διώχθηκε για φθορές, αφού έσπασε την κλειδαριά του κελιού του κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του.
Σήμερα θεωρείται ύποπτος για τη συμμετοχή στην ομάδα τεσσάρων ανδρών που διέρρηξαν τη γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο για να κλέψουν κοσμήματα. Το DNA του βρέθηκε σε μια σπασμένη βιτρίνα και σε αντικείμενα που είχαν εγκαταλειφθεί στον τόπο του εγκλήματος.
Μετά τη σύλληψή του στις 25 Οκτωβρίου, διώκεται για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία», ένα έγκλημα που τιμωρείται με 15 χρόνια φυλάκιση, και «συνεργασία σε εγκληματική οργάνωση».
