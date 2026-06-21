Πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν: Γιατί χρυσός, δολάριο και ομόλογα δεν λειτούργησαν ως ασφαλή καταφύγια

Οι αγορές ανέτρεψαν τις παραδοσιακές επενδυτικές βεβαιότητες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με τους επενδυτές να αναζητούν νέες ισορροπίες σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.