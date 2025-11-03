Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Κίνας - Γερμανίας: Μίλησαν τηλεφωνικά οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών
Ο Γερμανός υπουργός είχε ακυρώσει επίσκεψη στο Πεκίνο, ως αντίδραση στην απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει τις εξαγωγές μικροτσίπ στην Ευρώπη - Τι ζήτησε ο Κινέζος ΥΠΕΞ από τον Βάντεφουλ για την Ταϊβάν
Κίνηση αποκλιμάκωσης στη διπλωματική ένταση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ Βερολίνου και Πεκίνου, με αφορμή την απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει την εξαγωγή μικροτσίπ στην Ευρώπη, έγινε σήμερα, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος του Βερολίνου, ο Γιόχαν Βάντεφουλ, συνομίλησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, Μάρτιν Γκίζε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα.
«Και οι δύο Υπουργοί τόνισαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν τις εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων που ξεκίνησαν τον Ιούλιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή. Συμφώνησαν επίσης ότι οι σταθερές γερμανοκινεζικές σχέσεις είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και των δύο χωρών και ότι η αναβληθείσα επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Κίνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα», δήλωσε ο Γκίζε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Η τηλεφωνική επικοινωνία επικεντρώθηκε σε ζητήματα εξωτερικής ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας. Επιπλέον, η Κίνα επιβεβαίωσε την πρόσκληση προς τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να επισκεφθεί τη χώρα, ενώ προσκάλεσε και τον Πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ.
Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, ανέφερε ότι το Πεκίνο και το Βερολίνο πρέπει να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη τους, αντί να καταφεύγουν σε «διπλωματία μέσω ανακοινώσεων» και αβάσιμους ισχυρισμούς.
«Η διατήρηση υγιών και σταθερών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Γερμανίας, δύο μεγάλων χωρών με σημαντικές οικονομίες, είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών και συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι. Ωστόσο, ο Κινέζος υπουργός τόνισε ότι λόγω των ιστορικών και πολιτιστικών διαφορών, καθώς και των διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων των δύο χωρών, «η ύπαρξη διαφορών είναι αναπόφευκτη».
«Οι δύο πλευρές πρέπει να διατηρούν την επικοινωνία και τον διάλογο, να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση, να εξαλείψουν τις παρεξηγήσεις και να οικοδομήσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλλά δεν πρέπει να καταφεύγουν σε διπλωματία μικροφώνου ή να κάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς που αντιβαίνουν στα γεγονότα», ανέφερε ο Ουάνγκ Γι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί εσωτερικό θέμα της Κίνας, επηρεάζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της. «Η Κίνα υποστηρίζει άνευ όρων την ενοποίηση της Γερμανίας και ελπίζει ότι η Γερμανία, που έχει ζήσει τον πόνο του διαχωρισμού, μπορεί να κατανοήσει πλήρως και να υποστηρίξει την Κίνα στην προστασία της εθνικής της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας και να αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες που στοχεύουν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν», πρόσθεσε ο Ουάνγκ.
Ο Κινέζος Υπουργός εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του για την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα «στο κατάλληλο χρονικό σημείο».
Η προ ημερών προγραμματισμένη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στη Κίνα είχε αναβληθεί, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, Καθρίν Ντεσάουερ, τον Οκτώβριο.
