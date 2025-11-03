Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Εκτροχιάστηκε τρένο που ταξίδευε από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες
Εκτροχιάστηκε τρένο που ταξίδευε από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες
Η κυβέρνηση έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» στην περιοχή Κάμπρια της Βορειοδυτικής Αγγλίας – Σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο
Αναστάτωση στη Βορειοδυτική Αγγλία τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς ένα τρένο που ταξίδευε από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο, εκτροχιάστηκε λίγο μετά τις 6, ενώ κινούνταν μεταξύ των περιοχών Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, στην κομητεία Κάμπρια.
Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «μεγάλο και σοβαρό περιστατικό», επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς». Σύμφωνα με τις αρχές, στο σημείο του εκτροχιασμού έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
Πηγές αναφέρουν πως οι περίπου 130 επιβάτες που ταξίδευαν με το τρένο, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της περιοχής. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Υγείας ανέφεραν πως υπάρχουν τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα.
Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί πλήρως μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων που αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος της ημέρας.
Η διαχειρίστρια εταιρεία Avanti West Coast ανακοίνωσε ότι «όλες οι γραμμές είναι αποκλεισμένες βόρεια του Πρέστον» και προειδοποίησε τους επιβάτες να μην επιχειρήσουν να ταξιδέψουν προς τα βόρεια σήμερα. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία προειδοποίησε ότι η «σημαντική αναστάτωση στο δίκτυό μας» είναι πιθανό να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «μεγάλο και σοβαρό περιστατικό», επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς». Σύμφωνα με τις αρχές, στο σημείο του εκτροχιασμού έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
⚠️ Important— Open News© (@OpenNewNews) November 3, 2025
Images show the front of the derailed train in Cumbria — BBC
(Pic by BBC) https://t.co/e9fGtQ9MFB pic.twitter.com/ve5wEbbn2E
Πηγές αναφέρουν πως οι περίπου 130 επιβάτες που ταξίδευαν με το τρένο, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της περιοχής. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Υγείας ανέφεραν πως υπάρχουν τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα.
Officers were called at 6.15am today to reports of a train derailment in near Shap, Cumbria.— British Transport Police (@BTP) November 3, 2025
Thankfully, there are no reported casualties and passengers have been safely escorted from the train.
Officers remain on scene alongside emergency services responding to the incident.
Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί πλήρως μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων που αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος της ημέρας.
Η διαχειρίστρια εταιρεία Avanti West Coast ανακοίνωσε ότι «όλες οι γραμμές είναι αποκλεισμένες βόρεια του Πρέστον» και προειδοποίησε τους επιβάτες να μην επιχειρήσουν να ταξιδέψουν προς τα βόρεια σήμερα. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία προειδοποίησε ότι η «σημαντική αναστάτωση στο δίκτυό μας» είναι πιθανό να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα