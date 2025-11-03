Εκτροχιάστηκε τρένο που ταξίδευε από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες
Η κυβέρνηση έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» στην περιοχή Κάμπρια της Βορειοδυτικής Αγγλίας – Σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο

Αναστάτωση στη Βορειοδυτική Αγγλία τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς ένα τρένο που ταξίδευε από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο, εκτροχιάστηκε λίγο μετά τις 6, ενώ κινούνταν μεταξύ των περιοχών Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, στην κομητεία Κάμπρια.

Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «μεγάλο και σοβαρό περιστατικό», επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς». Σύμφωνα με τις αρχές, στο σημείο του εκτροχιασμού έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.



Πηγές αναφέρουν πως οι περίπου 130 επιβάτες που ταξίδευαν με το τρένο, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της περιοχής.  Παράλληλα, οι υπηρεσίες Υγείας ανέφεραν πως υπάρχουν τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα.



Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί πλήρως μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων που αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος της ημέρας.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Avanti West Coast ανακοίνωσε ότι «όλες οι γραμμές είναι αποκλεισμένες βόρεια του Πρέστον» και προειδοποίησε τους επιβάτες να μην επιχειρήσουν να ταξιδέψουν προς τα βόρεια σήμερα. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία προειδοποίησε ότι η «σημαντική αναστάτωση στο δίκτυό μας» είναι πιθανό να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.


