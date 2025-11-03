Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία από το 2021, έχουν αντιμετωπίσει αρκετούς σεισμούς, όπως αυτόν στην περιοχή Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, στον οποίο περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 63.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν.