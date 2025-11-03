Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν
320 οι τραυματίες στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν
Ο σεισμός 6,3 βαθμών που έπληξε το Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.
Στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν «τραυματίστηκαν περίπου 320 συμπολίτες (μας) και σκοτώθηκαν πάνω από 20», δήλωσε ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προσωρινό απολογισμό, σε βίντεο που διένειμε σε δημοσιογράφους.
Η στιγμή του σεισμού:
Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.
Από το 1900, 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.
Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία από το 2021, έχουν αντιμετωπίσει αρκετούς σεισμούς, όπως αυτόν στην περιοχή Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, στον οποίο περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 63.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν.
CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025
د نن شپې د زلزلې له امله، د سمنګان ولایت د خُلم ولسوالۍ او د تنګي تاشقرغان په سیمو کې د مرګژوبلې تر څنګ، د مزارشریف ښار د روضې مبارکې زیارت هم زیانمن شوی، او د هغې د ښکلا خښتې او زینتي ټایلونه راپرېوتي دي. pic.twitter.com/hQjHIVLdVm— Wesal TV - وصال ټلوېزیون (@TheWesalTV) November 3, 2025
