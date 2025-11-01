Φωτογραφίες: Aφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο που εγκαινιάζεται σήμερα στο Κάιρο, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο

Εμπόδια

Το GEM διαθέτει καθηλωτικές γκαλερί, φωτισμό ακριβείας, εκθέσεις εικονικής πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο. Οι λάτρεις της αρχαιολογίας θα μπορούν να παρακολουθήσουν, μέσα από ένα γυάλινο παράθυρο, το έργο του εργαστηρίου συντήρησης για την αποκατάσταση ενός "ηλιακού σκάφους" 4.500 ετών, το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο σκάφος που έχει ανακαλυφθεί στην Αίγυπτο, το οποίο πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα για το ταξίδι του στον άλλο κόσμο.Έπειτα από αναβολές που συνδέονταν με την Αραβική Άνοιξη και στη συνέχεια με την πανδημία της Covid-19, τα επίσημα εγκαίνια είχαν ορισθεί για τις 3 Ιουλίου. Όμως οι αιγυπτιακές αρχές προτίμησαν να τα αναβάλουν την τελευταία στιγμή εξαιτίας περιφερειακών εντάσεων ώστε να αποδώσουν στο γεγονός «το παγκόσμιο εύρος που του αξίζει».Έπειτα από δεκαετίες πολιτικής αστάθειας στην Αίγυπτο, στη συνέχεια μια σειρά επιθέσεων και τέλος την πανδημία του 2020, ο αιγυπτιακός τουρισμός, κρίσιμης σημασίας για την οικονομία της χώρας, ανακάμπτει: τα έσοδά του ήταν 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2023-2024 (+34,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος), ενώ καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ τουριστών μετά την πανδημία.Η χώρα έχει ήδη υποδεχθεί 15 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες τους εννέα πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, καταγράφοντας αύξηση κατά 21% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με έσοδα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια (+14,7%), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.Ο Ελχαμί αλ Ζάγιατ, πρώην πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Τουρισμού, δήλωσε στο AFP ότι το μουσείο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει στόχο τη μεταμόρφωση του οροπεδίου της Γκίζας.«Η Αίγυπτος έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα πολιτιστική και τουριστική ζώνη» στο οροπέδιο, με ένα αεροδρόμιο σε κοντινή απόσταση και βελτιωμένες εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες στις πυραμίδες, εξήγησε.Οι δρόμοι που οδηγούν στο οροπέδιο έχουν επιδιορθωθεί, έχει εισαχθεί ένα ψηφιακό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και κλιματιζόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία περνούν πλέον δίπλα από τις πυραμίδες.Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το GEM από μόνο του θα μπορούσε να προσελκύει έως και επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ανεβάζοντας ενδεχομένως τον συνολικό αριθμό επισκεπτών σε 30 εκατομμύρια έως το 2030.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΦωτογραφίες: AP - Getty images