Μητσοτάκης: Θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα

Ο πρωθυπουργόςβρίσκεται στη Αίγυπτο όπου θα παραστεί σήμερα στις 19:00 στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (), στη Γκίζα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της χώρας ΑμπντέλΑύριο Κυριακή, ο Κυριάκοςθα μεταβεί στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού,Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, τη Δευτέρα, στιςο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας,Χθες, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ.Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.Στην αντιφώνησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προς τα μέλη της Σιναΐτικης Αδελφότητας το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και αρωγός τους για τη διαφύλαξη στην αιωνιότητα του ιδιαίτερου και ξεχωριστού καθεστώτος που μας κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας. Χαρακτήρισε «εθνικό καθήκον» και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας στην εσχατιά της χερσονήσου του Σινά.Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική και η αιγυπτιακή Πολιτεία έχουν ανοίξει τον δρόμο να διατηρηθούν στο διηνεκές ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, τα δικαιώματά της, και η προστασία των μοναχών. Προσέθεσε επίσης ότι οι συμφωνημένες κατευθύνσεις και αρχές ασφαλώς και θα τεθούν υπόψη της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.Με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια του, ο διακεκριμένος καθηγητής Αιγυπτιολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου,, ο οποίος υπήρξε διευθυντής και βασικός οργανωτής του εγχειρήματος, εξέφρασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την απόλυτη ικανοποίησή του για το τελικό αποτέλεσμα.Ο ίδιος χαρακτηρίζει το μουσείο «την πυραμίδα της σύγχρονης εποχής», υπογραμμίζοντας τη σημασία του ως εμβληματικού πολιτιστικού έργου για την Αίγυπτο και ολόκληρο τον κόσμο.Καταλαμβάνει 50.000 τμ., περιλαμβάνει «μόνο» 30.000 εκθέματα και κόστισε 1,4 δισ. δολάρια. Από τις 14 αίθουσες, οι δύο είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στον Τουτανχαμόν, τον «μεγάλο σταρ του νέου μουσείου», όπως τον χαρακτηρίζει και «εκτίθενται σε αυτές 6.000 τεχνουργήματα, δηλαδή το σύνολο των αρχαιολογικών ευρημάτων του Τουτανχαμόν, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά». Προσθέτει δε ότι «χάρη στα εκθέματα των άλλων δώδεκα αιθουσών ο επισκέπτης παρακολουθεί την ιστορία της Αιγύπτου από την προϊστορική μέχρι την ελληνο-ρωμαϊκή εποχή».