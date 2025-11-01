Μητσοτάκης: Θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα
«Πυραμίδα της νέας εποχής» το Μουσείο της Γκίζας με 30.000 εκθέματα σε έκταση 50.000 τ.μ.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Αίγυπτο όπου θα παραστεί σήμερα στις 19:00 στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum - GEM), στη Γκίζα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.
Αύριο Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, τη Δευτέρα, στις 11:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ.
Χθες, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.
Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.
Στην αντιφώνησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προς τα μέλη της Σιναΐτικης Αδελφότητας το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και αρωγός τους για τη διαφύλαξη στην αιωνιότητα του ιδιαίτερου και ξεχωριστού καθεστώτος που μας κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας. Χαρακτήρισε «εθνικό καθήκον» και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας στην εσχατιά της χερσονήσου του Σινά.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική και η αιγυπτιακή Πολιτεία έχουν ανοίξει τον δρόμο να διατηρηθούν στο διηνεκές ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, τα δικαιώματά της, και η προστασία των μοναχών. Προσέθεσε επίσης ότι οι συμφωνημένες κατευθύνσεις και αρχές ασφαλώς και θα τεθούν υπόψη της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.
Εγκαίνια για «την πυραμίδα της σύγχρονης εποχής»
Με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια του Μουσείου της Γκίζας, ο διακεκριμένος καθηγητής Αιγυπτιολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου, Τάρεκ Τουφίκ, ο οποίος υπήρξε διευθυντής και βασικός οργανωτής του εγχειρήματος, εξέφρασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την απόλυτη ικανοποίησή του για το τελικό αποτέλεσμα.
Ο ίδιος χαρακτηρίζει το μουσείο «την πυραμίδα της σύγχρονης εποχής», υπογραμμίζοντας τη σημασία του ως εμβληματικού πολιτιστικού έργου για την Αίγυπτο και ολόκληρο τον κόσμο.
Καταλαμβάνει 50.000 τμ., περιλαμβάνει «μόνο» 30.000 εκθέματα και κόστισε 1,4 δισ. δολάρια. Από τις 14 αίθουσες, οι δύο είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στον Τουτανχαμόν, τον «μεγάλο σταρ του νέου μουσείου», όπως τον χαρακτηρίζει και «εκτίθενται σε αυτές 6.000 τεχνουργήματα, δηλαδή το σύνολο των αρχαιολογικών ευρημάτων του Τουτανχαμόν, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά». Προσθέτει δε ότι «χάρη στα εκθέματα των άλλων δώδεκα αιθουσών ο επισκέπτης παρακολουθεί την ιστορία της Αιγύπτου από την προϊστορική μέχρι την ελληνο-ρωμαϊκή εποχή».
Ο Τάρεκ Τοουφίκ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχαιολόγων, απαριθμεί ορισμένα σημαντικά εκθέματα του μουσείου μεταξύ των οποίων, το «κολοσσιαίο άγαλμα του Ραμσή Β΄, ύψους δώδεκα μέτρων» στην τεράστια είσοδο και την μεγάλη σκάλα, όπως εκείνης στο Μουσείο της Ακρόπολης, η οποία πλαισιώνεται από εβδομήντα κολοσσιαία αγάλματα και πολύ εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά μέλη. Εκεί, τοποθετήθηκε και «ένα άγαλμα του θεού Σέραπι, ο οποίος απεικονίζεται ως Έλληνας θεός». Στο τέλος της μεγαλοπρεπούς σκάλας, «βρίσκεται μια γυάλινη πρόσοψη ύψους 25 μέτρων από την οποία βλέπεις τις πυραμίδες», προσθέτει.
Για τη βασίλισσα Χετέφερες Α', μητέρα του Χέοπα, της οποίας ο «τάφος βρέθηκε δίπλα από την πυραμίδα του γιού της», εξηγεί πως «τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι ώστε να κοιτά προς τα εκεί».
Ο καθηγητής αποκαλύπτει ότι εκτίθεται επίσης «το “Κανώπειο Διάταγμα”, γραμμένο στα ιερογλυφικά και αρχαία ελληνικά, δηλαδή η στήλη της Ροζέτας του μουσείου. Υπάρχουν συνολικά έξι, οι οποίες όμως βρέθηκαν μετά την στήλη της Ροζέτας του βρετανικού μουσείου».
Στο γερμανικό επιχείρημα για να μην επιστραφεί η Νεφερτίτη διότι είναι πολύ καλή πρέσβειρα του αιγυπτιακού πολιτισμού στο Βερολίνο, απαντά «ότι η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά να ανακαλέσει την πρέσβειρά της στο Κάιρο όποτε το θελήσει». Για την δε στήλη της Ροζέτας του βρετανικού μουσείου, τονίζει «ότι η Αίγυπτος δεν σταμάτησε να την ζητά».
Τέλος, τάσσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, αφού «τα δεδομένα υπάρχουν, ιδίως, διότι έτσι όπως εκτίθενται στο βρετανικό μουσείο δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικά αυτό που αντιπροσωπεύουν. Για αυτό και θα ήταν άκρως ευκταίο να έλθουν στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης».
