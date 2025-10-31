Ο ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου ανέβασε βίντεο με Παλαιστίνιους κρατουμένους - Ζητά να τους επιβληθεί η θανατική ποινή
Ο ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου ανέβασε βίντεο με Παλαιστίνιους κρατουμένους - Ζητά να τους επιβληθεί η θανατική ποινή

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο προσωπικό του κανάλι στο Telegram, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απευθύνεται στην κάμερα, ενώ δείχνει κρατούμενους που βρίσκονται ξαπλωμένοι με το πρόσωπο προς τα κάτω μπροστά από μια ισραηλινή σημαία

Ο ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου ανέβασε βίντεο με Παλαιστίνιους κρατουμένους - Ζητά να τους επιβληθεί η θανατική ποινή
Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να στέκεται πάνω από μια σειρά Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται ξαπλωμένοι με τα χέρια δεμένα και στο οποίο ζητά «θανατική ποινή για τους τρομοκράτες».

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο προσωπικό του κανάλι στο Telegram, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απευθύνεται στην κάμερα ενώ δείχνει κρατούμενους που βρίσκονται ξαπλωμένοι με το πρόσωπο προς τα κάτω μπροστά από μια ισραηλινή σημαία.

«Αυτοί οι τύποι, οι Νάχμπα που ήρθαν να σκοτώσουν παιδιά, γυναίκες, τα μωρά μας. Κοιτάξτε τους σήμερα», λέει ο ακροδεξιός υπουργός, αναφερόμενος στη μονάδα ειδικών δυνάμεων του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς. «Αλλά υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να γίνει: η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», προσθέτει.

Israel's Ben Gvir Pushes for Death Penalty


Ο Μπεν Γκβιρ έχει ήδη απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο ο ακροδεξιός υπουργός με το κόμμα του συμμετέχει, αν το νομοσχέδιο που προωθεί ο τελευταίος υπέρ της επιβολής «θανατικής ποινής για τρομοκράτες» δεν τεθεί προς ψηφοφορία στην Κνεσέτ έως τις 9 Νοεμβρίου.

Σε μια μακροσκελή λεζάντα που δημοσιεύτηκε μαζί με το βίντεο την Παρασκευή, ο Μπεν Γκβίρ είπε ότι μετά τη δολοφονία των ηγετών της Χαμάς από το Ισραήλ, η οργάνωση «βασάνισε τους ομήρους» που μεταφέρθηκαν στη Γάζα μετά την αιματηρή διασυνοριακή επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Είμαι περήφανος για την επανάσταση στις φυλακές, που δεν έχει προηγούμενο από την ίδρυση του κράτους. Σήμερα, αντί για καλοκαιρινή κατασκήνωση, υπάρχει αποτροπή. Δεν υπάρχουν πια χαμόγελα εκεί, τα εξαλείφουμε», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Ρωτήστε οποιονδήποτε τρομοκράτη που πέρασε από τη φυλακή μου, αν θα ήθελε να επιστρέψει εκεί – φοβούνται, τρέμουν, και ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί σημαντικά», συνέχισε.

Σε ένα άλλο βίντεο που κοινοποίησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός υπουργός εθεάθη να απειλεί τον επί χρόνια φυλακισμένο Παλαιστίνιο Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος φαινόταν σωματικά αποδυναμωμένος.

