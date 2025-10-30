Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Κρίση ημιαγωγών στην Ευρώπη: Αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποιούν για διακοπές παραγωγής «σε λίγες ημέρες»
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), της οποίας μέλη είναι μεταξύ άλλων BMW, Fiat, Peugeot και Volkswagen απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση
Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι κατασκευαστές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να σταματήσουν γραμμές συναρμολόγησης μέσα στις επόμενες ημέρες, λόγω οξείας έλλειψης ημιαγωγών από την Κίνα.
Σύμφωνα με τον Guardian, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), της οποίας μέλη είναι μεταξύ άλλων BMW, Fiat, Peugeot και Volkswagen απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση, με τη γενική διευθύντρια Σίγκριντ ντε Βρις να τονίζει ότι οι εταιρείες λειτουργούν πλέον με «εφεδρικά» αποθέματα που εξαντλούνται ραγδαία: «Οι παύσεις παραγωγής ίσως είναι ζήτημα ημερών. Καλούμε όλες τις πλευρές να καταλήξουν άμεσα σε διπλωματική λύση».
Η Mercedes, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Όλα Κέλενιους, αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας παγκοσμίως. Στην Ιαπωνία, ο επικεφαλής επιδόσεων της Nissan, Γκιγιόμ Καρτιέ, δήλωσε ότι η επάρκεια τσιπ «φτάνει» μόνο έως την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Η κρίση εντάθηκε μετά την απόφαση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου να μπλοκάρει τις εξαγωγές προϊόντων της Nexperia από εργοστάσια στην Κίνα, ως αντίδραση στην ανάληψη ελέγχου της εταιρείας από την ολλανδική κυβέρνηση και την αναστολή καθηκόντων του Κινέζου διευθύνοντος συμβούλου, κατόπιν αμερικανικών επισημάνσεων για ζητήματα ασφάλειας. Παρότι μεγάλο μέρος των ημιαγωγών της Nexperia παράγεται στην Ευρώπη, περίπου το 70% συσκευάζεται στην Κίνα πριν από τη διανομή, γεγονός που επιτείνει τα προβλήματα.
Οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές επισημαίνουν ότι, ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές, η δημιουργία πρόσθετης παραγωγικής ικανότητας απαιτεί μήνες—χρόνος που η βιομηχανία δεν διαθέτει. Το πλήγμα έρχεται να προστεθεί στους περιορισμούς που έχει επαναφέρει το Πεκίνο στις εξαγωγές σπανίων γαιών, κρίσιμων για πλήθος συστημάτων στα σύγχρονα οχήματα.
Η κινεζική Wingtech, μητρική της Nexperia, κατηγόρησε την ολλανδική κυβέρνηση για «απερίσκεπτες ενέργειες» που διαταράσσουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο διευθέτησης, όμως η ACEA προειδοποιεί πως «ο χρόνος τελειώνει» και ότι τα χειρότερα αποτελέσματα της έλλειψης ενδέχεται να φανούν άμεσα.
