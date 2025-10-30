Αφγανιστάν και Πακιστάν συμφώνησαν να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Αφγανιστάν και Πακιστάν συμφώνησαν να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισλαμαμπάντ ότι οι συνομιλίες απέτυχαν – Στην Κωνσταντινούπολη οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών
Στην επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών τους στην Κωνσταντινούπολη οδηγούνται Αφγανιστάν και Πακιστάν, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από το Ισλαμαμπάντ πως οι συνομιλίες απέτυχαν.
Δύο από τις πηγές είπαν ότι οι χώρες συμφώνησαν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις κατόπιν αιτήματος της χώρας που τις φιλοξενεί, της Τουρκίας. Οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, είπαν δύο από τις πηγές.
Οι Aφγανοί Ταλιμπάν και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών του Πακιστάν δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο. Το Γαλλικό Πρακτορείο απευθύνθηκε και στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δεν απάντησε επίσης.
Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτό το μήνα κατά μήκος των αφγανοπακιστανικών συνόρων στα χειρότερα επεισόδια βίας αφότου οι Ταλιμπάν κατάλαβαν την Καμπούλ το 2021.
Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 19 Οκτωβρίου στην Ντόχα, όμως δεν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος για ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και του Κατάρ στην Κωνσταντινούπολη, είπαν την Τρίτη στο Ρόιτερς αφγανικές και πακιστανικές πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα.
